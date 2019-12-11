KARADENİZBİRLİK 'Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda - Son Dakika
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KARADENİZBİRLİK 'Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda

6 saat önce

Genel merkezi Samsun'da bulunan KARADENİZBİRLİK, Ticaret Bakanlığının bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği 'Türkiye Kooperatifler Fuarı'ndaki yerini aldı.

KARADENİZBİRLİK 'Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda, System.String[]

Genel merkezi Samsun'da bulunan KARADENİZBİRLİK, Ticaret Bakanlığının bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği 'Türkiye Kooperatifler Fuarı'ndaki yerini aldı. KARADENİZBİRLİK, 4 gün süren fuarda standıyla büyük ilgi gördü.


Genel merkezi Samsun'da bulunan Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), bu yıl 'Küresel Ekonomiye Kooperatif Etkisi' teması ile Ticaret Bakanlığı tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı'na katıldı. KARADENİZBİRLİK tarafından oluşturulan stant, 4 günlük fuar boyunca büyük ligi gördü.


Genel Müdürlükten açıklama


Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Kongre ve Sergi Merkezinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen 3'üncü Türkiye Kooperatifler Fuarında KARADENİZBİRLİK rüzgarı esti. Fuarda yer alan KARADENİZBİRLİK Genel Müdürlüğü, "Türkiye'de kooperatifçiliğin geliştirilmesi, kooperatif ürünlerinin tanıtımı ve bu alanda bir farkındalık oluşturularak kooperatifler aracılığıyla iç ve dış ticaretin geliştirilmesinin amaçlandığı fuarda bulunmak memnuniyet verici" açıklamasında bulundu.


"Tanınırlığımıza katkı sağladık"


Fuarın değerlendirildiği KARADENİZBİRLİK Genel Müdürlüğü açıklamasında, ayrıca şu ifadelere yer verildi:


"Türkiyemizin dört bir yanından fuara katılan kooperatiflerimiz, memleketimizin birbirinden farklı ürünlerini, lezzetlerini, hatta geleneklerini katılımcılara yansıttı. Fuar kapsamında ayrıca kooperatifler, kamu kurumları, bankalar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ve firma temsilcileri ve ziyaretçiler bir araya gelerek, başta çiftçilerimiz olmak üzere üreten tüm kesimlerin 'ortak iş yapabilme ve üretebilme' kabiliyetlerine tanıklık etti. Özellikle Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüm kooperatiflerin iştirak ettiği bu fuar, kooperatiflerin ekonomiye ve istihdama katkısının vurgulanması ve kooperatif faaliyetlerine ilişkin farkındalık oluşturulması açısından büyük fayda sağlamıştır. KARADENİZBİRLİK olarak, her yıl tekrarlanan fuarın 3'üncüsüne iştirak ederek özellikle ayçiçek yağı sektöründe tüketici nezdindeki tanınırlığımıza katkı sağladığımıza inanıyoruz. KARADENİZBİRLİK olarak bu fuarın düzenlenmesinde, başta Ticaret Bakanlığımızın değerli yetkilileri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." - SAMSUN

Türkiye, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:57 Kaynak: İHA
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