Karadenizbirlik üreticinin yanında

KARADENİZBİRLİK yöneticileri, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ile bir araya gelerek yeni sezonda olası üretici mağduriyetlerini önlemek amacıyla görüş alış verişinde bulundu. Birlik yönetimi, "Kooperatifimiz daima üreticisinin yanındadır" mesajını verdi.



Genel merkezi Samsun'da bulunan Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) Yönetim Kurulu Üyeleri, yeni sezon ile birlikte son günlerde piyasa fiyatının çok altında yapılan alımlar nedeniyle üreticilerin yaşadığı mağduriyetlerin ve mali problemlerin çözümüyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Birlik yöneticileri, bu kapsamda AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'ı ziyaret ederek görüş alış verişinde bulundu.



Birlik yöneticileri çözüm arayışında



KARADENİZBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Metin, beraberinde Genel Müdür Ünal Erarslan ve bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'ı ziyaret etti. Birlik yöneticileri, bölgede yağlı tohum üretimi ve KARADENİZBİRLİK'in genel durumu hakkında Yılmaz'ı bilgilendirirken son günlerde yaşanan sıkıntıların çözümüne ilişkin görüşlerini de aktardı. Birlik yöneticileri ayrıca, "KARADENİZBİRLİK, bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de binlerce üretici ortağının yanında olmayı sürdürecek" mesajını verdi.



Belirlenen fiyatın altında alım yapanlar



Yapılan ziyaretle ilgili bir değerlendirmede bulunan KARADENİZBİRLİK yönetimi, şu açıklamayı yaptı:



"Tarım Bakanlığı'nca açıklanan 2,50 TL/Kg fiyat ile yeni sezonda ayçiçeği alımına devam eden KARADENİZBİRLİK, piyasada belirlenen bu fiyatın çok altında alım yapan veya hiç alıma girmeyen özel sektör ve diğer alıcıların yaşattıkları mağduriyetin farkındadır. Aynı zamanda üreticilere yapılan ürün bedeli ödemelerinde karşılaşılan mali problemlerin çözümü noktasında da Birliğimiz gereken mücadele içerisine girmiştir. Bu kapsamda Samsun Milletvekilimiz Yusuf Ziya Yılmaz'ı ziyaret ederek görüşmelerde bulunduk. KARADENİZBİRLİK, herkesin bildiği üzere yıllardır çiftçinin alın terinin ödenmesi için büyük gayret sarf etmektedir. Yağlı tohumda dışarıya bağlı olan, ithalatla karşılanan ihtiyacın yerli üretimle karşılanması için çaba gösteren KARADENİZBİRLİK, son günlerde yaşanan sorunların çözümü için de her türlü girişime devam edecek."



Akif Gülle ve Yusuf Ziya Yılmaz'a teşekkür



Yusuf Ziya Yılmaz'dan önce eski AK Parti Amasya Milletvekili Akif Gülle ile de bir araya geldiklerini de bildiren yöneticiler, "Sayın Gülle, bölgenin insanı olması itibariyle ayçiçeği üretimini ve üreticisini yakından bilen ve tanıyan bir isim olarak bizlere son derece yardımcı oldu. Sayın Milletvekillerimiz Yusuf Ziya Yılmaz olsun, Akif Gülle olsun sorunların çözümü için gerekli çalışmaların yapılması hususunda yardımcı olunacağını bize ilettiler. Her iki değerli siyasetçimize de teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.



"Tüm kaynaklarımız üreticimiz için"



KARADENİZBİRLİK olarak, dünya fiyatları, döviz kuru gibi birçok faktör bölgede ürün fiyatlarının şekillenmesinde oynadığı rolü de dikkate alarak ayçiceği alımını kilo başı 2,50 liradan başlattıklarını hatırlatan yöneticiler, "Piyasa şartları çerçevesinde, Birliğimiz üretici lehine piyasayı regüle etmekte ve açıkladığı fiyat ile üreticinin sigortası olmaktadır. Yerli üretimin ve yerli üreticinin buluştuğu kooperatifler üst birliği olarak Birliğimiz, tüm kaynaklarını, yağlı tohum üreticilerinin mağdur olmaması ve üretimin devamı yönünde her zaman seferber etmiştir, bundan sonra da edecektir" dediler.



Yılmaz'dan KARADENİZBİRLİK'e destek



AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz da yaptığı açıklamada, KARADENİZBİRLİK'in, yaklaşık 30 bin üretici ortağı ile bölgenin en önemli tarım teşkilatı olduğuna dikkati çekerek, "KARADENİZBİRLİK'in çalışmalarını hep yakından takip etmişimdir. Üreticilerimizin özellikle üretim noktasında daima yanlarındayız. KARADENİZBİRLİK çalışmalarını ve yağlı tohum üretimi yapan çiftçimizi desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN