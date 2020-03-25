Karadenizbirlik Vezirköprü Satış Kooperatifinde üretim desteği başladı - Son Dakika

Vezirköprü ilçesinde Karadenizbirlik Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi, çiftçiye üretim desteğine başladı.

Bu yıl ayçiçeği üretimi yapacak üreticiler, kooperatif binasında destekleme ürünlerini teslim alıyor.

Yemeklik yağ, zirai ilaç, ayçiçeği tohumu ve nakdi kredi desteğini alan ayçiçeği üreticileri, ödemelerini ise hasat sonunda yapacak.

S.S. 809 sayılı Vezirköprü Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Fenni Çiftçi, ilçede 7 bin üye ortakları bulunduğunu söyledi.

Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kooperatifte üreticileri toplu şekilde bekletmediklerini belirten Çiftçi, "Koronavirüs tehlikesine karşı çiftçimizi korumak için kooperatif binamız belediye ekiplerince dezenfekte edildi. Çiftçilerimizin toplu halde bulunmaması için telefonda randevu sistemine geçtik. Randevu saatinde gelen çiftçimizin işlemlerini kısa sürede tamamlayıp destek ürününü teslim ediyoruz." dedi.

Üyelerinden 3 bininin faal olduğunu bildiren Çiftçi, "Ayçiçeği üretimi yapacak ortaklarımıza verdiğimiz bu destek sayesinde rahat bir nefes almalarını sağlıyoruz. Aldıkları desteklemelerden kaynaklı borçlarını ise ayçiçeği ürünlerini teslim ettiklerinde ödeyecekler." diye konuştu.