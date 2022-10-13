Karadenizli arkadaşlar atölyelerinde 35 yıldır kemençe üretiyor - Son Dakika
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Karadenizli arkadaşlar atölyelerinde 35 yıldır kemençe üretiyor

13.10.2022 11:01

Sakarya'da yaşayan kemençe ustaları Hasan Yaman ile Hüseyin Berk, eskisi gibi talep olmamasından yakınsa da 35 yıldır mesleklerini ayakta tutmaya çalışıyor.

Sakarya'da yaşayan kemençe ustaları Hasan Yaman ile Hüseyin Berk, eskisi gibi talep olmamasından yakınsa da 35 yıldır mesleklerini ayakta tutmaya çalışıyor.

Günün belirli saatlerinde Adapazarı ilçesindeki 25 metrekarelik atölyelerine gelen Karadenizli arkadaşlar Yaman (75) ile Berk (65), yöreleriyle özdeşleşen kemençe üretimi için yoğun mesai harcıyor.

Ardıç ağacını işleyerek kemençelerin iskeletini oluşturan iki arkadaş, çeşitli aletlerle son şeklini verdikleri el emeği enstrümanları 500 ila 1500 lira arasında değişen fiyatlarla satıyor.

İki arkadaş, azalan talebe rağmen mesleklerinin kaybolmaması için omuz omuza çalışmayı sürdürüyor.

"Çırak yetiştiremiyoruz"

Kemençe ustası Hasan Yaman, AA muhabirine, mesleği ayakta tutmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle dedi:

"Bir kemençeye 4-5 gün emek veriyoruz ama maalesef satamıyoruz. Talep çok azaldı, eskisi gibi kemençelere yoğun talep yok. Çırak ve kalfa yok, zaten bu işi yapmak istemiyorlar. Zaman zaman o bana, ben ona çırak oluyorum ve böyle işimizi sürdürmeye çalışıyoruz."

İşlerini yapmaya devam edeceklerini belirten Hüseyin Berk de çırak yetiştiremediklerini dile getirerek, "Onun için bu mesleğin yürümesi biraz zor olacak. En iyi kemençe eskilerimizin söylediği gibi ardıç, erik ve dut ağaçlarından yapılıyor. Eskisi gibi satışlar çok iyi değil. Üretim yapıyoruz ama satışlarımız biraz düşük. İnsanlarda şu an pek merak da yok, onun için eskiye nazaran talepler azaldı." sözlerine yer verdi.

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Kaynak: AA

Hasan Yaman, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadenizli arkadaşlar atölyelerinde 35 yıldır kemençe üretiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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