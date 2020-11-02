Karadenizli balıkçılar, hamsiyi bekliyor - Son Dakika

Karadenizli balıkçılar, hamsiyi bekliyor

02.11.2020 14:58
Karadenizli balıkçılar, hamsiyi bekliyor, System.String[]

SAMSUN'da balıkçılar hamsi avı için hava sıcaklarının düşmesini bekliyor.

SAMSUN'da balıkçılar hamsi avı için hava sıcaklarının düşmesini bekliyor. Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, deniz suyu sıcaklığının yüksek olduğunu belirterek Böyle sıcak devam ederse hamsi gelmez. Ne zaman ki havalar soğursa o zaman hamsi olur dedi.

1 Eylül'de başlayan denizlerde yeni av sezonu ile birlikte palamutta yaşanan bolluk balıkçıların yüzünü güldürdü. Ancak hava sıcaklıklarının yüksek gitmesi nedeniyle Karadenizli balıkçılar istedikleri hamsi avı miktarına ulaşamadı. Batı Karadeniz'de hamsi avı yapılırken Orta ve Doğu Karadeniz'deki balıkçılar hamsi avı için hava sıcaklıklarının düşmesini bekliyor. Zonguldak bölgesinde avlanan hamsi Samsun'da kilogramı 20 TL'den satışa sunuluyor.Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, hava sıcaklıklarının çok yüksek gititğini söyleyerek Hamsi bu sene gecikecek. Eski tarihlerde hamsi hep 10 Kasım'dan sonra olurdu ama bu sene baya gecikecek. Çünkü deniz suyu çok sıcak bu sene. Balıklar hep kıyıda. Hamsi var burada ama az. Avlanan Karadeniz'deki hamsi Marmara'dan geliyor. Şuan Karadeniz'de hamsi az havalardan dolayı, sıcaktan dolayı. Sıcak olduğu müddetçe balıklar toplanmıyor, dağınık şekilde gidiyor. Böyle sıcak devam ederse hamsi gelmez. Ne zaman ki havalar soğursa o zaman hamsi olur dedi.

Selami Düzgün ise sezonun palamut bolluğu ile başladığını hamsinin bolca avlanmasını beklediklerini belirterek, Hamsi az ama çoğalacak. Palamut boldu bu sene ama hamside gelecek ancak denizler sıcak olduğu için hamsi yok. Karadeniz hamsi yiyecek beklentimiz o. Havalar soğuduğu zaman hamsi gelecek inşallah. Deniz sıcak olduğu için hamsi yok. Hamsi Karadeniz'in olmazsa olmazıdır. Karadenizliler için peynir ekmek gibi vazgeçilmezdir şeklinde konuştu.


Karadenizli balıkçılar, hamsiyi bekliyor
Karadenizli balıkçılar, hamsiyi bekliyor
Karadenizli balıkçılar, hamsiyi bekliyor
Karadenizli balıkçılar, hamsiyi bekliyor
Karadenizli balıkçılar, hamsiyi bekliyor
Karadenizli balıkçılar, hamsiyi bekliyor
Karadenizli balıkçılar, hamsiyi bekliyor
Karadenizli balıkçılar, hamsiyi bekliyor
Karadenizli balıkçılar, hamsiyi bekliyor
Karadenizli balıkçılar, hamsiyi bekliyor

Karadeniz, Samsun, Eylül, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karadenizli balıkçılar, hamsiyi bekliyor - Son Dakika


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