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Karadenizli balıkçılar tüm ümitlerini hamsiye bağladı

59 dakika önce

Karadenizli balıkçılar tüm ümitlerini hamsiye bağladıDÜZCE - Palamut ve istavritte bekledikleri avlanmanın olmaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan Karadenizli balıkçılar, umutlarını hamsiye bağladı.

Karadenizli balıkçılar tüm ümitlerini hamsiye bağladı

DÜZCE - Palamut ve istavritte bekledikleri avlanmanın olmaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan Karadenizli balıkçılar, umutlarını hamsiye bağladı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki balıkçılar, av sezonundaki tüm ümitlerini hamsiye bağladı. Palamuttan umduğunu bulamayan Karadenizli balıkçılar, suların soğuması bollaşmasını bekledikleri hamsi avcılığına yoğunlaştılar. Av sezonunun açıldığı 1 Eylül tarihinden itibaren istenilen düzeyde av gerçekleştirilemediklerini belirten balıkçı Erdinç Yılmaz, palamut ve istavritte son yılların en kötü sezon başlangıcının yapıldığını söyledi. Yılmaz, bölgede palamuttan vazgeçen balıkçı teknelerinin bugünlerde istavrit avına yöneldiklerini fakat istavrit avcılığında da ellerinin boş döndüklerini anlattı.

Karadenizli balıkçılar tüm ümitlerini hamsiye bağladı

Düzce, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 11:32 Kaynak: İHA
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