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Karadenizli balıkçılar yeni av sezonundan umutlu - Son Dakika

Karadenizli balıkçılar yeni av sezonundan umutlu

25.08.2021 11:19
Karadenizli balıkçılar yeni av sezonundan umutlu, System.String[]

Av yasağı 1 Eylül'de sona erdiğinde "vira bismillah" diyerek Karadeniz'e açılmayı bekleyen balıkçılar, bol ve bereketli bir av sezonu geçirmeyi ümit ediyor.

Av yasağı 1 Eylül'de sona erdiğinde "vira bismillah" diyerek Karadeniz'e açılmayı bekleyen balıkçılar, bol ve bereketli bir av sezonu geçirmeyi ümit ediyor.

Denizlerde av yasağı nisan ayında başlarken, balıkçı teknelerinde yeni av sezonuna az bir süre kala hareketli günler yaşanıyor.

Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz Limanı'nda demirleyen balıkçılar, kimi zaman sıcak hava kimi zaman da yağmura rağmen ağlarının onarım ve bakım işlemlerini sürdürüyor. İlmek ilmek işledikleri ağları düzenli şekilde toplayarak teknelerine yükleyen balıkçılar, yasakların sona ereceği 1 Eylül için gün sayıyor.

Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, AA muhabirine, 2021-2022 av sezonu öncesinde balıkçıların hazırlıklarını artık tamamlamaya başladığını söyledi.

Hazırlıklarda teknelerin boya bakımının yanı sıra tamirat ve ağ onarımlarının yapıldığını ifade eden Mutlu, şöyle konuştu:

"Geçen yıllara göre av sezonları farklı oluyor. Her ne kadar bunlar bilimsel konular olsa da bizim gözlemlediğimiz kadarıyla avlanma tamamen iklimsel olaya dönüştü. Yani artık sıcaklıklar doğuya doğru kaymaya başladı. Tahmin ediyorum ki mevsimsel olarak bir aylık gibi oynama var. Onun için palamudu daha önce görmeyi beklesek de yeni görünmeye başladı. Şimdi istavrit için olta ile açılan balıkçıların avladıkları palamut var. Aşırı derecede görülen bir balık yok. Balıkçı umutludur, palamut ilginç bir balık. Hiç kendini göstermez çok iyi av olur, tam tersine çok görülür ama az av olur. Sıcaklıktan dolayı göçünü çok çabuk yapar. İbareler var, fena değil. ilerleyen günlerde daha da iyi olacağını düşünüyoruz."

-"Balıkçının umudu hiç bitmez"

42 yıldır balıkçılık yaparak yaşamını sürdüren Osman Kara, Yoroz Limanı'nda çalıştığı teknede devam eden yeni sezon hazırlıklarında, kendisi gibi 15 balıkçıyla birlikte ağların onarımını gerçekleştiriyor.

Hazırlıklarda son aşamaya geldiklerini aktaran Kara, "Ağların tamirini yapıyoruz, eskilerini değiştirip yenilerini ekliyoruz. Her sene rutin olarak bu yapılıyor. Bizde 7 boy ağ var. Yaklaşık 50 gün civarında sürüyor tamiri. Tamiri ağın denizdeki yıpranmasına da bağlı oluyor. Artık son aşamadayız ve bitmek üzere. Tekneler hazır, inşallah balık sezonu hayırlı olur. Balıkçının umudu hiç bitmez. Bu kadar insan denizden ekmek bekliyor. İnşallah güzel olacak." diye konuştu.

Balıkçılardan Mustafa Erçin ise bol ve bereketli bir sezon geçirmeyi umduklarını, denize açılan küçük teknelerden palamut ve lüferin olduğuna dair sevindirici haberler aldıklarını söyledi.

Sabahın erken saatlerinde mesaiye başladıklarını ifade eden Hikmet Tosun da ağların bakımının yapılmaması halinde parçalanabildiğini, masraflı olmasına rağmen bu bakımı her sene mutlaka yaptıklarını kaydetti.

25 yıldır balıkçılık yapan Selim Şahin ise birkaç güne kadar hazırlıkların tamamen biteceğini belirterek, "Ay sonunda herkes rızkını aramaya denize gidecek. Umutlu olmak lazım, olacak diye bakıyoruz. Bu kadar insan ekmek yiyor. Buranın fabrikaları da bunlar." dedi.

Karadenizli balıkçılar yeni av sezonundan umutlu
Karadenizli balıkçılar yeni av sezonundan umutlu
Karadenizli balıkçılar yeni av sezonundan umutlu
Karadenizli balıkçılar yeni av sezonundan umutlu
Karadenizli balıkçılar yeni av sezonundan umutlu

Karadeniz, Av Yasağı, Nisan, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Karadenizli balıkçılar yeni av sezonundan umutlu - Son Dakika Ekonomi


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