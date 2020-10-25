Karadenizli balıkçılardan 'mavi ışık' hile uyarısı - Son Dakika

Karadenizli balıkçılardan 'mavi ışık' hile uyarısı

25.10.2020 08:06
Karadenizli balıkçılardan 'mavi ışık' hile uyarısı, System.String[]

TÜRKİYE'de, bazı balıkçı tezgahlarında bayat balıkların mor ve mavi ışık yansıtılarak, taze gibi satıldığının belirlenmesi, tüketicileri endişelendirdi.

TÜRKİYE'de, bazı balıkçı tezgahlarında bayat balıkların mor ve mavi ışık yansıtılarak, taze gibi satıldığının belirlenmesi, tüketicileri endişelendirdi. Karadenizli balıkçılar, taze balığın gözlerinin parlak, etinin ise dışa doğru bombeli olacağını belirterek, bayat balığın derisinin gergin olamayacağını söyledi.

Denizlerde, 1 Eylül ayında av yasağının sona ermesiyle birlikte tezgahlar dolup, taştı. Palamut bolluğunun olduğu tezgahlarda diğer balık türleri de yer almaya başladı. Türkiye'de bazı illerde yapılan denetimlerde, bazı balıkçı tezgahlarındaki bayat balıkların mor ve mavi ışık yansıtılarak, taze gibi satıldığının belirlenmesi, tüketicileri endişelendirdi. Karadenizli balıkçılar, taze balığı anlamanın yöntemlerini açıkladı, uyarılarda bulundu.

Trabzonlu balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, taze balığın rengi, gözü ve solungaçlarının kırmızılığından anlaşılacağını belirterek, "Taze balık parlar. Taze balığın gözü lens takmış gibi canlı olur. Mavi ışık biraz daha sönük olduğu için vatandaşın kafası karışabiliyor. 'Taze' diye gördüğü balıklar, ışığın altından alındığı zaman gün ışığında bakıldığında ister istemez değişkenlik görülüyor. Balıklar için en uygunu beyaz ışıktır" diye konuştu.Balıkçı Zekeriya Denizer ise "Taze balığın gözleri parlak olacak. Eti dışa doğru bombeli olacak. Bayat balığın derisi gergin olmaz. Derisini kırışık gördüğümüz zaman bayat olduğunu anlayabiliyoruz. Mor ışık tabi ki balığı parlak gösterdiği için bayat balık tezgahlarda taze olarak görünüyor. Biraz da kandırmaca gibi oluyor. Aşırı derecede bayat olan balık mor ışığın altında taze olarak görülebiliyor" dedi.PROF. DR. SAMSUN: BALIKTA IŞIK OYUNLARI VAR

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Samsun da balıkların taze olduğunu anlamak için birçok yöntem olduğunu belirterek, "İnsanlarımız zekice bazı yöntemler kullanıyorlar. Bunlardan biri de ışık oyunları. Işık kukla oyunlarında olduğu gibi balıkta da var. Maviydi, kırmızıydı değişik renklerdeki ışıklar balıklara yansıtıldığı zaman tüketici bu balığın daha canlı daha, denizden yeni çıkmış gibi görebiliyor. Böyle bir yanılsama söz konusu olabiliyor. Balığın taze olduğunu anlamamız için solungaçlarının parlak, kırmızı renkte, derisinin üzerindeki o mukoza dediğimiz kaygan sümüksü yapının daha kaygan olması lazım. Balığın derisine dokunduğumuz zaman o dokunduğumuz kısmın orada kalmaması, iz yapmaması yani sert ve diri olması gerekir. Ama işte bu özellikleri tam tespit edilememesi için ülkemizin birçok yerinde ışık tutmak, daha farklı açılardan balığı suyla yıkamak, bunlar zaten çok zararlı şeyler değil ama dikkat etmek lazım" diye konuştu.


Karadenizli balıkçılardan 'mavi ışık' hile uyarısı
Karadenizli balıkçılardan 'mavi ışık' hile uyarısı
Karadenizli balıkçılardan 'mavi ışık' hile uyarısı
Karadenizli balıkçılardan 'mavi ışık' hile uyarısı
Karadenizli balıkçılardan 'mavi ışık' hile uyarısı
Karadenizli balıkçılardan 'mavi ışık' hile uyarısı
Karadenizli balıkçılardan 'mavi ışık' hile uyarısı

Türkiye, Samsun, Eylül, Balık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karadenizli balıkçılardan 'mavi ışık' hile uyarısı - Son Dakika

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