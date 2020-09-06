Karadenizli balıkçıların palamut yolculuğu - Son Dakika

Zonguldak'ta limandan Karadeniz'e açılan balıkçıların yolculuğu, ağlara takılan palamutların yüzleri güldürmesiyle yerini tatlı bir yorgunluğa bırakıyor.

1 Eylül tarihinde denizlerde av yasağının kalkması ile birlikte Zonguldak'taki balıkçılar da "vira bismillah" dedi. Uzun bir hazırlık aşamasının ardından ağlarını özenle teknelerine yerleştiren balıkçılar, Karadeniz'de balık yolculuğuna çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tuna-1 bölgesinde Fatih sondaj gemisince yapılan sondajlarda doğalgaz rezervi bulunduğu müjdesini vermesinin ardından sevinçleri ikiye katlanan balıkçılar, bereketli denizde palamut avını sürdürüyor.

Karadeniz'e karşı çay içip ağ bekliyorlar

Hazırlıklarını yaptıktan sonra limandan çıkış yapan balıkçılar, özenle teknelerine yükledikleri ağları yine özenle Karadeniz'in derin sularına bırakıyor. Teknelerin limandan çıkışından itibaren Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına bağlı timler de deniz yetki alanlarında diğer görevlerinin yanı sıra balıkçılık faaliyetlerini de izleyip, takip edip kontrol ederek izinsiz yapılan faaliyetleri engelliyor. Balıkçıların ağları denize bırakmasının ardından bekleyiş sürecine giriliyor. Bu sırada balıkçılar yanlarında getirdikleri yiyecekler ile karın doyururken, bir taraftan da ağa takılacak olan palamudun heyecanını yaşıyor. Karadeniz'e karşı çaylar koyuluyor, türküler açılıyor, gecenin sessizliğinde huzurlu bir bekleyiş başlıyor. Yaklaşık iki saatlik bekleyiş sürecinde hayaller, planlar ve hesaplar konuşuluyor. Dolunayın yansıdığı Karadeniz'in mavi sularındaki ağlar yeniden tekneye çekiliyor. Ağla birlikte gelen palamutlar ise yüz güldürüyor. Ağlar, bir sonraki ağ serme işlemi için de özenle toplanıyor.

"Balık fiyatları borsa gibi inip çıkıyor"

Bütün emeklere rağmen bazen boş ağ bile çektiklerini anlatan Murat Bozkurt, vatandaşın uygun fiyata balık yemesi için küçük esnafın verdiği mücadeleyi İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Bozkurt, "Limandan hava kararmadan önce çıkıyoruz. Güneş batımından önce ağ döküp bir iki saat ağımızı bekleteceğiz. Sonra çekeceğiz. Nasibimizde varsa palamut alacağız. Bazen boş ağ çektiğimiz de oluyor. Akşam gün batımı çıkıyoruz. Sabah gün ağardığı zaman da limana geri dönüyoruz. Sabaha kadar 4-5 ağ yapıyoruz. Burası karadan bambaşka. Arkadaşlarla çayımızı yapıyoruz, muhabbet, sohbet. Değişik bir ortam. Ülkemize doğalgazın bulunması hayırlı olsun. Gerçekten tebrik edilecek bir şey. Terk edilmiş bir kente hayırlı olur. Balık fiyatları borsa gibi. Günü gününü tutmaz. Bir gün yükselir, bir gün düşer. Dün tanesi 15 lira olan palamut bugün 7.5 liradan satıldı. İnşallah palamutçuluk çok olacak. Vatandaş yesin diye uğraşıyoruz. Çinekop da gözüküyor. İnşallah bereketli bir sezon olacağına inanıyoruz" dedi.

Balıkçılıkla geçimini sağlayan Hakan Çarpar da avladıkları balıklarla verdiği mutluluk pozuyla duygularını şöyle dile getirdi:

"Geçimimi balıkçılıkla sağlıyorum. Bugün de denize çıktık. Bu sene balık bol, bereketli. Maden şehrimizde, doğalgazı bulduğumuz güzel şehrimizde böyle güzel balıklarla günümüzü tamamladık. Allah'a şükürler olsun."

İlk ağı Karadeniz'e serdikten sonra yaklaşık 4 saat süren palamut yolculuğu, ağların dolu gelmesinin ardından yerini tatlı yorgunluğa bırakıyor. Limana getirilen balıklar, vatandaşla buluşmak üzere tezgahtaki yerine yolcu ediliyor. - ZONGULDAK