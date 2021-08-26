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Karadenizli balıkçıların radar tespitinden hamsi ve istavrit umudu - Son Dakika

Karadenizli balıkçıların radar tespitinden hamsi ve istavrit umudu

26.08.2021 10:36
Karadenizli balıkçıların radar tespitinden hamsi ve istavrit umudu, System.String[]

1 Eylül'de sona erecek olan av yasakları öncesinde Karadenizli balıkçılar hazırlıklarını sürdürüyor.

1 Eylül'de sona erecek olan av yasakları öncesinde Karadenizli balıkçılar hazırlıklarını sürdürüyor. Balıkçıların tespitlerine göre hamsi ve istavrit avında bu yıl bolluk bekleniyor. Kumbaşı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Bozkurt, "Bu yıl hamsi ve istavrit iyi gözüküyor" dedi.

Karadeniz'de ağlarını denize bırakan balıkçılar geçtiğimiz 15 Nisan'da başlayan av yasağıyla birlikte teknelerini limana demirledi. 1 Eylül'de başlayacak olan yeni av sezonuna kadar bakım ve onarım çalışmaları için kollarını sıvayan balıkçılar, sezon boyunca denize serdikleri, zarar gören ağlarını imece usulü onarıyor. Ağ bakım ve onarım işlemlerinin ardından teknelerini de bakıma alan balıkçılar, av sezonu için geri sayıma başladı. Balıkçılar bu yıl radar tespitlerine göre hamsi ve istavrit avında bolluk bekliyor.

'PALAMUTTA SEVİNDİREN AVCILIK GÖRÜNMÜYOR'Ordu Kumbaşı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Bozkurt, yeni av sezonunun 1 Eylül itibariyle yeniden başlayacağını anımsatarak, "Kayıkların hepsi palamut için hazırlık yaptı. Şu an gördüğümüz kadarıyla palamutta sevindiren bir avcılığın olacağı görünmüyor. Deniz suyu da çok sıcak. Belki balık bu yüzden gelmemiş olabilir. Olsaydı buradaki misinaya, dip avlarına veya normal ağlara vururdu. Şu anda vurmuyor. Ama hamsi ve istavrit iyi gözüküyor ancak palamut çok noksan gözüküyor. Geçen yıllarda ufak kayıklarda 100-200 balık, denize ağ atıldığı zaman 500 veya bin balık oluyordu. Şu ana kadar üç balığı bir arada alan yok. İnşallah yine de güzel bir sezon geçmesini diliyoruz" diye konuştu.'DENİZİ KENDİ ELLERİMİZLE BİRE BİR BİTİRİYORUZ'36 yıllık balıkçı Erkan Akdeniz, denizlerde aşırı avcılık yapıldığını söyleyerek "Bu sezon palamuttan beklentimiz çok zayıf. Hamsi ve istavritin şu anda görünüşü iyi. Bizim en fazla çalıştığımız palamut. Şu anda denizde palamut gözükmüyor. Çok noksan. Çok da tekne var. Artık denize sığmıyor. Önüne gelen tekne almış. Zamanında verilmiş plakalar, ruhsatlar. Eskiden 10 tekne vardı, şimdi 50 tekne var. Denizde artık ne kaldı ki? Ben çocukluğumdan beri bu mesleği yapıyorum. Denizlerde aşırı bir avcılık var. Denizi kendi ellerimizle bire bir bitiriyoruz. Bunun kaçarı yok" şeklinde konuştu.'GEÇEN SENE AŞIRI PALAMUT AVLANDI'

Balıkçı Atilla Aydemir ise, "Sezonun başlamasına artık sayılı günler kaldı. Son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şu anda bizde teknemizdeki macunlama işini bitirip, boyasını yapacağız. Gırgır ağlarımızı alıp vira bismillah diyeceğiz. Geçen yıla göre bu sene palamut 3'te 1 ya da 4'te 1 kadar bir oluşum gösteriyor. İnşallah iyi bir sezon geçer. Geçen sene aşırı derece bir palamut avcılığı oldu. Tüm gırgırlar palamudu bol bir şekilde tuttu. Vatandaşlar güzel ve ucuz bir palamut yedi. Ama bu sene biraz zayıf. Fakat yine de biz denizden umutluyuz" dedi.


Karadenizli balıkçıların radar tespitinden hamsi ve istavrit umudu
Karadenizli balıkçıların radar tespitinden hamsi ve istavrit umudu
Karadenizli balıkçıların radar tespitinden hamsi ve istavrit umudu
Karadenizli balıkçıların radar tespitinden hamsi ve istavrit umudu
Karadenizli balıkçıların radar tespitinden hamsi ve istavrit umudu
Karadenizli balıkçıların radar tespitinden hamsi ve istavrit umudu
Karadenizli balıkçıların radar tespitinden hamsi ve istavrit umudu
Karadenizli balıkçıların radar tespitinden hamsi ve istavrit umudu

Hasan Bozkurt, Karadeniz, Nisan, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Karadenizli balıkçıların radar tespitinden hamsi ve istavrit umudu - Son Dakika Ekonomi


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