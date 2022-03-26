KARADENİZLİ BALIKÇILARIN, 'SERSERİ MAYIN' TEDİRGİNLİĞİ - Son Dakika
Üye Girişi

KARADENİZLİ BALIKÇILARIN, 'SERSERİ MAYIN' TEDİRGİNLİĞİ

26.03.2022 09:31

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde balıkçılar, savaş nedeniyle Ukrayna'nın Rus savaş gemilerine karşı Odessa açıklarına döşediği ve fırtına sonucu çıpalarından kurtulup sürüklediği öne sürülen mayınların, avlanma alanlarına yayılmasından endişe duyuyor.

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde balıkçılar, savaş nedeniyle Ukrayna'nın Rus savaş gemilerine karşı Odessa açıklarına döşediği ve fırtına sonucu çıpalarından kurtulup sürüklediği öne sürülen mayınların, avlanma alanlarına yayılmasından endişe duyuyor. Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, Bunlar yeni mayınlar; anında patlar. Bir gemiyi batıracak türde, çok tehlikeli. İsmini anmak bile tehlikeli, denizin üzerinde gezici. Allah korusun dedi.

Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken, Ukrayna'nın Odessa'dan Rus savaş gemilerini durdurmak için Karadeniz'e bıraktığı ve fırtına sonucu çıpalarından kurtulup sürüklediği öne sürülen mayınlar, büyük risk oluşturuyor. 'Serseri mayın'ların, akıntıyla İstanbul Boğazı'na kadar ulaşabileceği öne sürülürken, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da yayınladığı NAVTEX ile gemilere dikkatli olunması uyarısında bulunuyor. Doğu Karadenizli balıkçılar, Rusya Soçi Liman Müdürlüğü'nce, fırtınada kopup sürüklenmeye başladığı duyurulan yaklaşık 420 mayının, özellikle avlanma alanlarına yayılmasından korku ve endişe duyuyor.

'İSMİNİ ANMAK BİLE TEHLİKELİ'

Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, mayınların, önlerindeki günlerde Karadeniz'de büyük bir tehdit oluşturacağını belirtti. Malkoç, Şu an yıldız havası esiyor. Ukrayna'da ne var ne yok bizim buraya geliyor. O mayınlar 20-25 gün sonra İğneada'dan Sinop'a kadar yayılabilir. Balıkçı ve gemiler için de çok tehlikeli. Yapacak bir şey yok, herkes kollayacak. Gözle görmüyorsun ama limanlık olsa radarla görürsün. Çok suyun üzerinde durmuyor. 20-25 santim suyun üzerinde duruyor. Sabit mayınlar var dibinde onlar bize gelmez ama bize gelecek mayınlar, suyun üzerindeki mayınlar. Ege denizinde biz balıkçılık yaparken çok eski mayınlar vardı. Ama patlamamış, onları alıp atardık. Tabi bunlar yeni mayınlar, anında patlar. Bir gemiyi batıracak türde, çok tehlikeli. İsmini anmak bile tehlikeli. Allah korusun; denizin üzerinde gezici yani dedi.

'BALIKÇILAR OLARAK TEDİRGİNİZ'

Türünü bilmedikleri mayınların kendilerini tedirgin ettiğini söyleyen balıkçı Cemal Malkoç da, Adı üzerinde mayın, başıboş gezdiğinden, deniz vasıtalarının hepsi için sorun teşkil etmektedir. Buradan balıkçı arkadaşlarımıza sesleniyorum. Mayınları gördüğünüz yerde 112 acilden Sahil Güvenlik hattına bildirerek can ve mal güvenliği açısından bildirmenizi istiyoruz. Bugün bizim balıkçı gemilerinin o tür mayınlara çarpması esnasında batmama ihtimali yoktur, çok güçlü patlayıcılardır. Zaten devletimiz bu hususta açıklamaları yapıyorlar, Navtex veriyorlar diye konuştu.

'NEREDE KARŞIMIZA ÇIKACAĞI BELLİ DEĞİL'

Balıkçı Mustafa Zorlu ise, Denizde görünmeyen bir tehlike. Denizdeki balıkçılar olarak tedirginiz. Ne zaman nerede karşımıza çıkacağı belli değil. Ama bizim bu Samsun civarına büyük ihtimal 1-2 ayı bulur gelmesi ifadelerinde bulundu.

KARADENİZLİ BALIKÇILARIN, 'SERSERİ MAYIN' TEDİRGİNLİĞİ
KARADENİZLİ BALIKÇILARIN, 'SERSERİ MAYIN' TEDİRGİNLİĞİ
KARADENİZLİ BALIKÇILARIN, 'SERSERİ MAYIN' TEDİRGİNLİĞİ
KARADENİZLİ BALIKÇILARIN, 'SERSERİ MAYIN' TEDİRGİNLİĞİ
KARADENİZLİ BALIKÇILARIN, 'SERSERİ MAYIN' TEDİRGİNLİĞİ
KARADENİZLİ BALIKÇILARIN, 'SERSERİ MAYIN' TEDİRGİNLİĞİ
KARADENİZLİ BALIKÇILARIN, 'SERSERİ MAYIN' TEDİRGİNLİĞİ
KARADENİZLİ BALIKÇILARIN, 'SERSERİ MAYIN' TEDİRGİNLİĞİ
KARADENİZLİ BALIKÇILARIN, 'SERSERİ MAYIN' TEDİRGİNLİĞİ
KARADENİZLİ BALIKÇILARIN, 'SERSERİ MAYIN' TEDİRGİNLİĞİ
KARADENİZLİ BALIKÇILARIN, 'SERSERİ MAYIN' TEDİRGİNLİĞİ
KARADENİZLİ BALIKÇILARIN, 'SERSERİ MAYIN' TEDİRGİNLİĞİ
KARADENİZLİ BALIKÇILARIN, 'SERSERİ MAYIN' TEDİRGİNLİĞİ

YORUMLAR
500
Karadeniz'de sürüklenen mayınlardan balıkçılar endişeli Karadeniz'de sürüklenen mayınlardan balıkçılar endişeli BALIKESİR - Sanatçı Aylin Güngör'ün 'Pembe ve Serseri' adlı hareketli grafik illüstrasyon sergisi açıldı BALIKESİR - Sanatçı Aylin Güngör'ün 'Pembe ve Serseri' adlı hareketli grafik illüstrasyon sergisi açıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARADENİZLİ BALIKÇILARIN, 'SERSERİ MAYIN' TEDİRGİNLİĞİ - Son Dakika


Son Dakika
09:45 Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya farklı mağlup oldu
09:24 Son dakika: Kayseri'de maden ocağında 2 işçi göçük altında kaldı
09:24 Aleyna Tilki, galaya kot pantolonla katılmasını şu sözlerle savundu: Tüm kıyafetlerden güzelim!
09:20 Ramazan zamlarıyla gelecek! Sebze ve meyve fiyatları uçacak
09:09 Düğün pastasına uyuşturucu koyan kayınbirader skandala neden oldu!
09:05 Erdoğan'ın "esirgemeyiz" sözüyle asgari ücrete zam tartışması başladı: Haziranda 5 bin 100 TL olabilir
08:52 Ukraynalı çiftçilerden tank hasadı: Rus ordusunun geride bıraktığı tankları traktörle çekiyorlar
08:41 Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
08:22 Survivor'da Elif erken veda etti: Mide rahatsızlığı devam etmesine engel oldu
08:18 "Erdoğan yeniden aday olsa" diye soruldu: Yanıtlar iktidar partisini üzecek! Protesto oyları belirleyici
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 09:54:23. #1.12#
SON DAKİKA: KARADENİZLİ BALIKÇILARIN, 'SERSERİ MAYIN' TEDİRGİNLİĞİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement