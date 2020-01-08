Karadenizli balıkçıların yüzü dip balıklarıyla gülüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karadenizli balıkçıların yüzü dip balıklarıyla gülüyor - Son Dakika

Karadenizli balıkçıların yüzü dip balıklarıyla gülüyor

6 saat önce

Palamut ve hamsi avcılığının sona erdiği Karadeniz'de balıkçılar ağlarında mezgit, barbunya ve kalkanla limana dönüyor.

Karadenizli balıkçıların yüzü dip balıklarıyla gülüyor, System.String[]

Palamut ve hamsi avcılığının sona erdiği Karadeniz'de balıkçılar ağlarında mezgit, barbunya ve kalkanla limana dönüyor.


Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ömer Tuncer, hamsi ve palamut avcılığının tamamen sona erdiğini söyledi.


Bu balıkların yerini tezgahlarda mezgit, barbunya ve kalkanın aldığını vurgulayan Tuncer, özellikle son günlerde mezgitin bol olduğunu belirtti. Hamsinin artık Gürcistan karasularında avlandığını söyleyen Tuncer, "Hamsi tekrar bizim karasularımıza döner mi bilemiyoruz ancak bizim bu anlamda bir beklentimiz yok. Palamut zaten büyük hayal kırıklığı oldu. Mezgit, barbunya gibi balıklarımız avlanmaya devam ediyor. Vatandaşlarımız bol bol tüketme şansı buluyor" dedi. - SİNOP

Karadeniz, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:17 Kaynak: İHA
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