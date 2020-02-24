Karadenizli balıkçının gözdesi yine

Karadenizli balıkçıların yüzü, bu sezon hamsi ile güldü.

Sinop Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, avcılığın kısır geçtiği sezonda hamsinin bol olmasının balıkçılık sektörü açısından memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Hamsinin bu sezon palamut, istavrit başta olmak üzere diğer tüm balık türlerinde oluşan açığı kapattığını vurgulayan Ünlü, "Hamsinin bizim için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk." dedi.

Ünlü, hamsi avcılığında devamlılık sağlanması gerektiğine işaret ederek, "Ancak bu noktada herkesin üzerine düşen görevi yapması gerekir. İnsanlar denizlerini, akarsularını temiz tutmalı. Biz balıkçılar hamsi üzerindeki av baskısını azaltmalıyız. İlgili bakanlık da denetimlerini artırarak sürdürmeli." ifadesini kullandı.

Resmi rakamlar 15 Nisan'dan sonra açıklanacak

Hamsinin ne kadar avcılığının yapıldığına dair resmi rakamların balık avı sezonu bitiminde açıklanacağına dikkati çeken Ünlü, şöyle konuştu:

"Hamsi bu sezon bizim gözdemiz olmuştur. Rakamlar açıklandığında da göreceğiz, çok güzel bir hamsi avcılığı yapılmıştır. Palamut, istavrit ve diğer balıklar çok az avlandı. Hamsi bu balıklardan oluşan açığı da kapattı. Umarız gelecek av hamsi yine bol olur. Tabi hamsinin yanında diğer balıkların da bollaşmasını arzu ederiz. İnşallah gelecek sezon bu sezondan daha iyi geçer."