Karadenizli balıkçının umudu hamsi

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Aslan, palamuttan umduğunu bulamayan Karadenizli balıkçıların umudunun hamsi olduğunu söyledi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, av sezonunun açıldığı 1 Eylül'den itibaren başta palamut olmak üzere diğer balık türlerinde istenilen düzeyde av gerçekleştirilemediklerini belirtti.

Palamutta son yılların en kötü sezon başlangıcının yapıldığını ifade eden Arslan, bölgede balıkçı teknelerinin bugünlerde istavrit avına yöneldiklerini aktardı.

Arslan, şunları kaydetti:

"Palamudun bu sezon olmayacağını biliyorduk ama bu kadar hayal kırıklığına uğrayacağımızı tahmin etmemiştik. Son 10 yılın en kötü sezon başlangıcını yaptık. Palamutta hayal kırıklığı yaşayan Karadenizli balıkçı hamsiyi bekliyor. Hamside iyi ve bereketli bir sezon geçirilmesini umut ediyor."