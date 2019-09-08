Son Dakika Haberleri: Karadenizli balıkçının umudu hamsi
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Karadenizli balıkçının umudu hamsi

1 saat önce

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Aslan, palamuttan umduğunu bulamayan Karadenizli balıkçıların umudunun hamsi olduğunu söyledi.

Karadenizli balıkçının umudu hamsi, System.String[]

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Aslan, palamuttan umduğunu bulamayan Karadenizli balıkçıların umudunun hamsi olduğunu söyledi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, av sezonunun açıldığı 1 Eylül'den itibaren başta palamut olmak üzere diğer balık türlerinde istenilen düzeyde av gerçekleştirilemediklerini belirtti.

Palamutta son yılların en kötü sezon başlangıcının yapıldığını ifade eden Arslan, bölgede balıkçı teknelerinin bugünlerde istavrit avına yöneldiklerini aktardı.

Arslan, şunları kaydetti:

"Palamudun bu sezon olmayacağını biliyorduk ama bu kadar hayal kırıklığına uğrayacağımızı tahmin etmemiştik. Son 10 yılın en kötü sezon başlangıcını yaptık. Palamutta hayal kırıklığı yaşayan Karadenizli balıkçı hamsiyi bekliyor. Hamside iyi ve bereketli bir sezon geçirilmesini umut ediyor."

Hamdi Aslan, Piraziz, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:28 Kaynak: AA
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