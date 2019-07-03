Son Dakika Haberleri: Karadenizli çırağın sıra dışı bisikleti
Son Dakika Güncel Haber

Karadenizli çırağın sıra dışı bisikleti

52 dakika önce

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde, oto tamirci çırağı Hamza Yıldırım (18), ilave yapıp, oturma koltuğu ile pedalını 4 metre yükseğe taşıdığı bisiklet tasarladı.

Karadenizli çırağın sıra dışı bisikleti, System.String[]
GİRESUN'un Bulancak ilçesinde, oto tamirci çırağı Hamza Yıldırım (18), ilave yapıp, oturma koltuğu ile pedalını 4 metre yükseğe taşıdığı bisiklet tasarladı. Bina ve direklerden destek alıp, demirlerine tırmanarak, çıktığı bisikletiyle sokaklarda turlayan Yıldırım'ı görenler, şaşırıyor. 
Bulancak'ta yaşayan, oto tamirci çırağı Hamza Yıldırım, bisikletine ilave yaparak, oturma koltuğu ile pedallarını 4 metre yükseğe taşıdı. Yıldırım, yol kenarlarındaki bina ve direklerden destek alıp, ek yaptığı demirlere tırmanarak, bisiklete çıkıyor. Görenlerin şaşırdığı bisikletle sokaklarda turlayan Yıldırım'ın denge sorunu ise yaşamadığı görülüyor. Yıldırım'ı bisikletle gören bazı kişiler, fotoğraf çektirmek istiyor. 
Hamza Yıldırım, hayalini kurduğu sıra dışı bisikleti tasarladığını belirterek, "'Ne yapsam?' diye düşündüm. Aklıma bu ilginç bisikleti tasarlamak geldi. Tüm mekanik aksamını kendim yaptım. Pedal sistemini, zincirini kendim ayarladım. Ortaya böyle bir şey çıktı. Normal bisikletlere binmek beni kesmiyor. Aklıma esti, böyle ilginç bir şey yapmak istedim. Biraz yüksek oldu tabi. Sürmesi kolay değil ama çok keyifli. Bunu herkes süremez. Dengeyi sağlamak zor. Aşağıda 1 milimetre oynasa yukarıda 1 metre oynuyor. İlk başlarda birkaç kez düştüm; ama artık binmek kolay. Yine de çok dikkat etmek gerekiyor" dedi.


- Giresun
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:57 Kaynak: DHA
Bulancak, Giresun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hazar Gölü'nde su seviyesi düşünce 4 bin yıllık batık şehir ortaya çıktı İşten çıkmak için yaptığı küçük oyun, ölümüne neden oldu Çorlu'da 25 kişinin öldüğü tren kazası davası başladı! İşte 4 şüpheli için istenen ceza İYİ Parti'nin Osman Öcalan önergesi, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 11:50:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karadenizli çırağın sıra dışı bisikleti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]