Karadenizli fenomenin fıkra gibi talebi...Eğittiği tosunla gündeme gelen Karadenizli, röportaj talep eden gazetecilerden bir tosun parası istedi

Eğittiği tosununu haber yapmak isteyen gazetecilerden 25 bin TL para istedi

TRABZON - Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan Hüseyin Durmuş, eğittiği tosununu haber yapmak isteyen gazetecilerden para istedi.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan Hüseyin Durmuş (55), eğittiği tosun ile sosyal medyada fenomen haline geldi. Sıkı bir çalışma sonucu eğittiği tosun ile yeşillikler arasında çektiği videoları sosyal medya hesabına yükleyen Durmuş'un bu videoları kısa sürede ilgi gördü. 'Koş, dur, gel" gibi komutlara aynı eğitimli bir köpek gibi cevap veren tosunun videoları sosyal medyada kısa sürede en çok paylaşılanlar arasından yer alırken, tosunun sahibi Hüseyin Durmuş, haber yapmak isteyen gazetecilerden 25 bin TL para istedi. Sosyal medya hesabından tosunun bir videosunu paylaşan Durmuş, "Röportaj ihaleye açıktır, herkes katılabilir" notunu yazdı.