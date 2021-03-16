TRABZON Karadenizli gencin yolda zıpladığı izlenimi veren otomobili ilgi görüyor - Son Dakika

TRABZON Karadenizli gencin yolda zıpladığı izlenimi veren otomobili ilgi görüyor

16.03.2021 16:16

Karadenizli gencin yolda zıpladığı izlenimi veren otomobili ilgi görüyorTRABZON'da, Murat Karanlık'ın (26) süspansiyonlarını değiştirerek modifiye ettiği 1987 model otomobili, yolda zıpladığı izlenimi veriyor.

Karadenizli gencin yolda zıpladığı izlenimi veren otomobili ilgi görüyor

TRABZON'da, Murat Karanlık'ın (26) süspansiyonlarını değiştirerek modifiye ettiği 1987 model otomobili, yolda zıpladığı izlenimi veriyor. Karanlık, "Hayalini kurduğum şeyi neden gerçeğe dönüştürmeyeyim' dedim ve işe koyuldum. Bu arabayı yaptım' dedi.

Trabzon'da oto alım satımı işiyle uğraşan Murat Karanlık, 1987 model 'Lada Vazz' marka otomobili modifiye etmeye karar verdi. Kompresör yardımıyla süspansiyonlara gönderilen hava ile yaptığı sistemle otomobilin zıplayarak gitmesini sağlayan Karanlık, yaklaşık 50 bin liraya mal olan aracına gözü gibi bakıyor. Karayolunda giderken zıpladığı izlenimi veren otomobili görenler, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

'HAYALİNİ KURDUĞUM ŞEYİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜM'

Hayallerini gerçekleştirdiğini söyleyen Murat Karanlık, 'Arabamız Lada Vazz, Rus üretimi 87 model bir araba. Ben eski arabalar üzerinde uğraşıyorum. Arabaları alıp toparlayıp satıyorum. Bu tarz bir proje aklımızda hep vardı. Hayalini kurduğum şeyi neden gerçeğe dönüştürmeyeyim dedim ve işe koyuldum. Bu arabayı yaptım. Araba yaklaşık olarak 50 bin liraya bana mal oldu' diye konuştu.

'GÖRENLER ŞAŞIRIP KALIYORLAR'

Arabayı herkesin tanıdığını belirten Karanlık, "Araba zıplaya zıplaya gidiyor. Biz genellikle trafiğe kapalı alanlarda arabayı zıplatmaya çalışıyoruz. Çünkü çok dikkat çektiği için yolda bulunan diğer sürücülerin dikkati dağılsın istemiyoruz. Sosyal medyada paylaştığımız videolarımız var. Arabanın zıpladığını görenler şaşırıp kalıyorlar. Artık herkes arabamızı tanıyor. Görenler video çekiyorlar, fotoğraf çekilmek istiyorlar. Bizim için bambaşka bir duygu. Çok soran oluyor 'bunu nasıl yaptınız' diye, 'meslek sırrı' diyoruz. Hızlandırılmış bir süspansiyon sistemi var. Motoru güçlendirdik, bu sayede lastikleri yerden kesebiliyoruz. Eski araba olduğu için dikkat çekiyordu zaten, şimdi ise ilgi oldukça arttı? dedi.

'HORON TEPESİMİZ GELİNCE'

Horon tepmek, kolbastı oynamak istediklerinde arabayı zıplatma moduna getirdiklerini söyleyen Mücahit Terzioğlu ise, 'Bu araba, diğer arabalardan çok farklı. Yolda giderken arkadaşımız arabayı zıplatmaya başladığı zaman herkes arabaya bakmaya başlıyor. Çok dikkat çekiyor araba. Tavanı da zaten arkadaşımız araba zıplarken kafalarımız tavana vurmasın diye kestirdi. Arabanın zıplamasındaki asıl amaç, biz Karadenizli olduğumuz için horon tepmeyi, kolbastı oynamayı çok severiz. Horon tepesimiz gelince arkadaşımıza diyoruz, veriyor ayarı eller oynuyor, kollar oynuyor arabada, zıplamaya başlıyoruz' ifadelerine yer verdi.

TRABZON Karadenizli gencin yolda zıpladığı izlenimi veren otomobili ilgi görüyor
TRABZON Karadenizli gencin yolda zıpladığı izlenimi veren otomobili ilgi görüyor
TRABZON Karadenizli gencin yolda zıpladığı izlenimi veren otomobili ilgi görüyor
TRABZON Karadenizli gencin yolda zıpladığı izlenimi veren otomobili ilgi görüyor
TRABZON Karadenizli gencin yolda zıpladığı izlenimi veren otomobili ilgi görüyor
TRABZON Karadenizli gencin yolda zıpladığı izlenimi veren otomobili ilgi görüyor
TRABZON Karadenizli gencin yolda zıpladığı izlenimi veren otomobili ilgi görüyor
TRABZON Karadenizli gencin yolda zıpladığı izlenimi veren otomobili ilgi görüyor
TRABZON Karadenizli gencin yolda zıpladığı izlenimi veren otomobili ilgi görüyor
TRABZON Karadenizli gencin yolda zıpladığı izlenimi veren otomobili ilgi görüyor
TRABZON Karadenizli gencin yolda zıpladığı izlenimi veren otomobili ilgi görüyor
TRABZON Karadenizli gencin yolda zıpladığı izlenimi veren otomobili ilgi görüyor
TRABZON Karadenizli gencin yolda zıpladığı izlenimi veren otomobili ilgi görüyor
TRABZON Karadenizli gencin yolda zıpladığı izlenimi veren otomobili ilgi görüyor
TRABZON Karadenizli gencin yolda zıpladığı izlenimi veren otomobili ilgi görüyor
TRABZON Karadenizli gencin yolda zıpladığı izlenimi veren otomobili ilgi görüyor

Otomobil, Trabzon, Lada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRABZON Karadenizli gencin yolda zıpladığı izlenimi veren otomobili ilgi görüyor - Son Dakika


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