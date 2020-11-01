Karadenizli halk oyunları ekiplerinin kıyafeti Bigadiç'ten - Son Dakika

Bigadiç ilçesinde, terzilik yapan Ahmet Özdemir, Karadenizli halk oyunları ekiplerine kıyafet dikiyor. Aslen Artvinli olan Özdemir, İngiliz Kilot pantolonu yalnız kendisinin diktiğini söyledi.

Bigadiç'te 60 yıldır terzilik yapan 73 yaşındaki Ahmet Özdemir, eski yıllarda köylülerin giydiği İngiliz Kilot pantolonu dikiyor. İngiliz kilot pantolonu sipariş üzerine diktiğini anlatan Özdemir, "Bu pantolonu köylerdeki eski insanlar istiyor. Bu arada horon ekipleri için de üretiyorum. Hep işimi severek yapıyorum. Her sabah erkenden dükkanımı açarım. Sağlığım elverdiğince işimi yapacağım" dedi. - BALIKESİR