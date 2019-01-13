Karadenizli, Hamsiye Hasret Kaldı
38 dakika önce
KARADENİZ'de, hamsi sürülerinin deniz suyunun daha soğuk olduğu kuzey sahillerine yönelmesi ile tezgahlar boş kaldı.
KARADENİZ'de, hamsi sürülerinin deniz suyunun daha soğuk olduğu kuzey sahillerine yönelmesi ile tezgahlar boş kaldı.
Hamsi sürülerinin, deniz suyunun daha soğuk olduğu Gürcistan
, Rusya
ve Ukrayna
kıyılarına yönelmesi ile tezgahlar boş kalınca, Trabzon
'da vatandaşlar hamsiye hasret kaldı. Trabzon'da kilosu 20 liraya kadar yükselen hamsi vatandaşların da cebini zorluyor. Balıkçılar ile vatandaşlar arasında ise yüksek fiyatlı hamsi tartışması yaşanıyor. Balıkçılar, hamsi sürülerinin kuzeye yöneldiğini anlatıyor, fırtınalı denizde ava çıkamadıklarını belirterek fiyat artışını açıklamaya çalışıyor.
Hamsiye hasret kaldıklarını anlatan vatandaşlarda hamsi yemedikleri zaman sinirli olduklarını belirtiyor.
Karadenizli vatandaşlar, hamsi sürülerinin yeniden güneye yönelerek bollaşması ve fiyatının ucuzlamasını bekliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:45 Kaynak: DHA
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