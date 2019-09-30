Karadenizli iş adamlarından Mehmetçiklere anlamlı destek

Bursa'daki Karadenizli iş adamlarının kurduğu Karadenizsiad, 26-27 Eylülde anlamlı bir projeye imza attı.



Karadenizsiad üyesi iş adamları, Pençe harekatındaki askerlere destek ziyaretinde bulundu.



Ülkemizdeki en büyük meselesi olan terörün getirdiği olumsuzlukları çok iyi bildiklerini ifade eden Karadenizsiad Başkanı Süleyman Uzun, "Biz çok iyi biliyoruz ki hatt-ı müdafaada ülke olarak sıkıntılı günler yaşıyoruz. Sınırlarımızda yaşanan olaylar karşısında dimdik ayakta duran kahramanlarımızı da biliyoruz. Geçen yıl Afrin sınırında yapılan Zeytin Dalı harekatında olduğu gibi, şimdi de Pençe harekatında savaşan ve sınır boylarımızda adeta destanlar yazan kahraman Mehmetçiğimizin yanında olmak istedik. Mesele sadece asker olmak, sınırda nöbet tutmak ve onları televizyonlardan izleyip gururlanmak değildir. Mesele, vatan için ölüme gülümseyerek giden bu kahramanlarımızı, milletçe yalnız bırakmamaktır. Biz de Karadenizsiad olarak tam da bunu yapıyoruz. Millet olarak nerede ihtiyaç var ise biz orada olacağız. Başta Bölge Komutanımız Ahmet Hacıoğlu Paşamız olmak üzere bölgedeki bütün askerlerimize minnettarız" dedi.



Karadenizsiad yönetim kurulu üyeleri 23. Piyade Tugayındaki şehitlikte bulunan ve şehit isimlerinin yazılı olduğu anıta karanfil bıraktı. Program çerçevesinde öğlen yemeği Mehmetçik ile birlikte yenildi.



Yemek öncesi konuşma yapan Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu Paşa, "Bursa'dan buraya gelen Karadenizsiad'lı iş adamlarımıza çok teşekkür ediyorum. Daha önce de Afrin Zeytin dalı harekatında Mehmetçiğin yanında oldular. 750 adet powerbank, 8 adet jeneratör ve askerlerimizin sınır ötesinde ihtiyaç duyduğu bazı önemli materyalleri bir tır dolusu olarak sınır boyuna getirerek Mehmetçiğin hizmetine sundular. Yine aynı şekilde Pençe 3 harekatında bulunan Çakırsöyüt Jandarma Taburuna gelerek bizlere destek veriyorlar. Dolayısıyla biz de Şırnak Bölge Komutanlığı olarak kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Programa Başkanı Süleyman Uzun, Karadeniz üyelerinden Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Ali Faruk Çolak, Harita ve Kadastro Mühendisi işadamı, Belediye eski Meclis Üyesi, siyasetçi Celil Çolak, Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Zeki Eker, Yıldırım Belediye Meclis Üyesi Hızır Çetinkaya, Mali Müşavir Ahmet Balsüzen, Avukat Engin Kara ve Armutköy Mahalle Muhtarı Zeki Yardımcı, Karadenizsiad sekreteri Seval Albayrak, işadamı Özer Yılmazi gazeteci Ömer Küçükkaya, gazeteci Enver Akasoy ve televizyon programı yapımcısı Ömer Aydoğdu katıldı. Aydoğdu, bölgeden haber yaptı.



Vali bayrağı öperek teslim aldı



Süleyman Uzun, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'a Bursa'dan götürdükleri ay yıldızlı sancak, Kur'an-ı kerim ve Osmanlı padişahlarının kabirlerinden alınan toprakları bir sanduka içerisinde hediye etti. Vali Pehlivan sanduka içerisindeki bayrağı üç defa öpüp alnına koyarak teslim aldı. - BURSA