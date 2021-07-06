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Karadenizli müzisyen Ayhan Alptekin, yaşamını yitirdi - Son Dakika

Karadenizli müzisyen Ayhan Alptekin, yaşamını yitirdi

06.07.2021 14:12

Karadeniz müziği eserleriyle tanınan Ayhan Alptekin, 10 yıldır mücadele ettiği beyin tümörü teşhisi ile tedavi gördüğü hastanede 56 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı, yarın memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlanacak.

Ayhan Alptekin yaklaşık 10 aydır beyin tümörü teşhisiyle İstanbul ve Rize'deki hastanelerde tedavi gördü. Alptekin, tedavisinin sürdüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi'nde bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Küçük yaşlarda melodika ve mandolin çalarak müzikle ilgilenmeye başlayan Alptekin, 1982'de 'Yıldızlar' adlı müzik grubunu kurdu. Alptekin, birçok özgün esere imza attı. 'Oy Nana' isimli albümü ile Karadenizli genç sanatçılara yol gösterdi. 2003 yılında 'Ah Ulan Ah' isimli, içinde Lazca şarkılar da olan albüm çıkardı. Ayhan Alptekin, Gel Beni Dinle, Gelme, Sindoma Ayhan-Lazuri, Oy Nana, Şahlandı Karadeniz, Ah Ulan Ah, Hülya, Hey Gidi Gönül, Çona, Karadeniz Tavernası 1, Karadeniz Tavernası 2 ve Ayhan Alptekin Box Set isimli albümlere imza attı. Seslendirdiği Karadeniz türküleri ile ilgiyle dinlenen Alptekin'in ölümü hemşehrilerini üzdü.

Evli ve 4 çocuk babası Alptekin'in cenazesi yarın memleketi Rize'nin Ardeşen ilçesinde toprağa verilecek.

Karadenizli müzisyen Ayhan Alptekin, hayatını kaybetti
Karadenizli müzisyen Ayhan Alptekin, yaşamını yitirdi

Ayhan Alptekin, Karadeniz, İstanbul, Rize, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Karadenizli müzisyen Ayhan Alptekin, yaşamını yitirdi - Son Dakika Magazin


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