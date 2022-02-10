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Karadenizli müzisyen Sait Uçar, Trabzon'da toprağa verildi - Son Dakika

Karadenizli müzisyen Sait Uçar, Trabzon'da toprağa verildi

10.02.2022 15:21
Karadenizli müzisyen Sait Uçar, Trabzon'da toprağa verildi

KARADENİZ müziği eserleriyle tanınan ve kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren müzisyen Sait Uçar (60), Trabzon'un Maçka ilçesindeson yolculuğuna uğurlandı.

KARADENİZ müziği eserleriyle tanınan ve kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren müzisyen Sait Uçar (60), Trabzon'un Maçka ilçesinde

son yolculuğuna uğurlandı. Kanserle mücadele eden, evli ve 2 çocuk babası Sait Uçar, önceki gün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uçar'ın cenazesi, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesi Hamsiköy Mahallesi'nde baba ocağına getirilip helallik alındı. Uçar'ın eşi Fatma, çocukları Mesut ve Ömer Uçar, Hamsiköy Merkez Camisi'nde de taziyeleri kabul etti. Sait Uçar'ın cenazesine yakınları, sevenleri ve arkadaşlarının yanı sıra AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta ve Salih Cora, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçe belediye başkanlarıyla çok sayıda kişi katıldı. Sait Uçar'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Hamsiköy'deki aile mezarlığında toprağa verildi.


Karadenizli müzisyen Sait Uçar, Trabzon'da toprağa verildi
Karadenizli müzisyen Sait Uçar, Trabzon'da toprağa verildi
Karadenizli müzisyen Sait Uçar, Trabzon'da toprağa verildi
Karadenizli müzisyen Sait Uçar, Trabzon'da toprağa verildi
Karadenizli müzisyen Sait Uçar, Trabzon'da toprağa verildi
Karadenizli müzisyen Sait Uçar, Trabzon'da toprağa verildi
Karadenizli müzisyen Sait Uçar, Trabzon'da toprağa verildi
Karadenizli müzisyen Sait Uçar, Trabzon'da toprağa verildi
Karadenizli müzisyen Sait Uçar, Trabzon'da toprağa verildi
Karadenizli müzisyen Sait Uçar, Trabzon'da toprağa verildi
Karadenizli müzisyen Sait Uçar, Trabzon'da toprağa verildi
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Sait Uçar, İstanbul, Trabzon, Kanser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karadenizli müzisyen Sait Uçar, Trabzon'da toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karadenizli müzisyen Sait Uçar, Trabzon'da toprağa verildi - Son Dakika
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