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Karadenizli müzisyen Sait Uçar, Trabzon'da toprağa verildi (2) - Son Dakika

Karadenizli müzisyen Sait Uçar, Trabzon'da toprağa verildi (2)

10.02.2022 19:43
Karadenizli müzisyen Sait Uçar, Trabzon'da toprağa verildi (2)

TABUTUN KONULDUĞU İNŞAAT MALZEMESİNDEN YAPILAN SEHPA TEPKİ ÇEKTİİstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede önceki gece yaşamını yitiren Karadeniz müziği eserleriyle tanınan müzisyen Sait Uçar'ın Trabzon'un Maçka ilçesindeki cenaze töreni sırasında tabutun konulduğu inşaat malzemesinden...

TABUTUN KONULDUĞU İNŞAAT MALZEMESİNDEN YAPILAN SEHPA TEPKİ ÇEKTİ

İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede önceki gece yaşamını yitiren Karadeniz müziği eserleriyle tanınan müzisyen Sait Uçar'ın Trabzon'un Maçka ilçesindeki cenaze töreni sırasında tabutun konulduğu inşaat malzemesinden yapılan sehpa tepki çekti. Derme çatma tahtaların üzerine tabutun konulduğunu belirten sanatçının sevenleri ve dostları sosyal medyada tepkilerini paylaştı.

'İNŞAATTAN ÇIKMA SEHPAYLA MEZARA GÖNDERDİLER'Organizatör Necati Selvitop, "Covid-19 temaslısıyım, karantinada olduğum için cenazeye gidemedim. 42 yıllık sanatçı, kemençenin üstadı, Karadeniz'in duayenini inşaattan çıkma tahta ahşap sehpanın üzerinde mezara gönderdiler. Oraya katılanlar tabuta utanmadan nasıl baktınız? Koca kemençeyi tahta sehpa üzerine koydunuz. Cenazeye gidenler beni arayıp bu utanç manzarasını anlattı. Sait Uçar öksüz şekilde son yolculuğuna uğurlandı. Bunu hazmedemiyorum. Birilerinin çıkıp ailesinden özür dilemesi lazım" paylaşımında bulundu.'YAKIŞMADI BEYLER'Sanatçının seveni Aydın Saral ise 'Yakışmadı beyler' başlığı ile yaptığı paylaşımda, "Garip ve yetim gitti Sait Uçar. Naaşını inşaat malzemeleri üzerinde kıldırdınız. Kimse de imamın elinden mikrofonu alıp iki kelime demedi" ifadelerine yer verdi.

Sanatçının paylaşım yapan diğer sevenleri de "40 yıllık sanat hayatına 400 eser sığdıran Uçar'ın cenazesi derme çatma inşaat tahtalarının üzerine bırakılarak kılındı. Cenaze için düzgün bir zemin hazırlığı yapılamadı. Çok ayıp" paylaşımlarına yer verdi.


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Karadeniz, Sait Uçar, Trabzon, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karadenizli müzisyen Sait Uçar, Trabzon'da toprağa verildi (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karadenizli müzisyen Sait Uçar, Trabzon'da toprağa verildi (2) - Son Dakika
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