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Son dakika haberi! KARADENİZLİ SANATÇI SAİT UÇAR HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

Son dakika haberi! KARADENİZLİ SANATÇI SAİT UÇAR HAYATINI KAYBETTİ

09.02.2022 01:55
Son dakika haberi! KARADENİZLİ SANATÇI SAİT UÇAR HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika gündem haberi... KARADENİZ'in sevilen sanatçılarından Sait Uçar yaşamını yitirdi.

KARADENİZ'in sevilen sanatçılarından Sait Uçar yaşamını yitirdi. Sait Uçar, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Karadeniz müziğinin tanınan isimlerinden Trabzonlu sanatçı Sait Uçar hayatını kaybetti. Uzun süredir yakalandığı kanser ile mücadele eden Sait Uçar'ın ölüm haberini Menajeri Naz Özcan verdi. Özcan "Sanat Çınarımız canımız Sait Uçar'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Allah bizlere ve sevenleri sabır versin" dedi.


Son dakika haberi! KARADENİZLİ SANATÇI SAİT UÇAR HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haberi! KARADENİZLİ SANATÇI SAİT UÇAR HAYATINI KAYBETTİ
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Karadeniz, Sait Uçar, Kanser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! KARADENİZLİ SANATÇI SAİT UÇAR HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! KARADENİZLİ SANATÇI SAİT UÇAR HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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