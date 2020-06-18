Karadenizli sanatçılar, kan bağışı için türkü besteledi, klip çekti - Son Dakika

Karadenizli sanatçılar, kan bağışı için türkü besteledi, klip çekti

KORONAVİRÜS salgınıyla birlikte kan stoklarının azalması nedeniyle Karadenizli sanatçılar kan ve ilk bağışına destek olmak için türkü besteleyip, klip çekti.

KORONAVİRÜS salgınıyla birlikte kan stoklarının azalması nedeniyle Karadenizli sanatçılar kan ve ilk bağışına destek olmak için türkü besteleyip, klip çekti. Rizeli sanatçı Sinan Başoğlu'nun gerçekleştirdiği projede Karadenizli sanatçılar Recebim, Onay Şahin, Şeref Akkün, Mehmet Akyıldız ve Sinan Başoğlu, İbrahim Erbaş'ın yazdığı 'Kızılay iş başında' türküsünü seslendirdi. Türküye ise yönetmenliğini Cevdet Gümüş, aranjerliğini ise Yakup Kadri Yılmaz'ın yaptığı klip çekildi. İnsanların kan ve ilik bağışında bulunmaları için böyle bir çalışmaya imza attıklarını belirten organizatör ve sanatçı Sinan Başoğlu, "Birçok işte olduğu gibi Karadeniz'imizden böyle bir çalışma çıktığı için gururluyum. Çünkü bu eser göz bebeğimiz Türk Kızılay'ına yapılmış bu bağlamdaki ilk eserdir. Umarım bu ve benzeri desteklerin devamı gelir ve bu sayede kan ve ilik bağışları ileri dereceye ulaşır. Amacımız içinde bulunduğumuz şu günlerde duyarlı olup kan bekleyen ve lösemi hastası olan bütün kardeşlerimize bir nebzede olsa dokunabilmektir. Bu doğrultuda hepinizi kan ve ilik bağışına davet ediyoruz. Ayrıca şunu da belirtmek isterim bu eser kendi bütçemiz ile yapılmış olup hiçbir kurum ve kuruluştan ücret alınmamıştır. Klibin gelirleri İnsanların kan ve ilik bağışında bulunmaları için böyle bir çalışmaya imza attıklarını belirten organizatör ve sanatçı Sinan Başoğlu, "Birçok işte olduğu gibi Karadeniz'imizden böyle bir çalışma çıktığı için gururluyum. Çünkü bu eser göz bebeğimiz Türk Kızılay'ına yapılmış bu bağlamdaki ilk eserdir. Umarım bu ve benzeri desteklerin devamı gelir ve bu sayede kan ve ilik bağışları ileri dereceye ulaşır. Amacımız içinde bulunduğumuz şu günlerde duyarlı olup kan bekleyen ve lösemi hastası olan bütün kardeşlerimize bir nebzede olsa dokunabilmektir. Bu doğrultuda hepinizi kan ve ilik bağışına davet ediyoruz. Ayrıca şunu da belirtmek isterim bu eser kendi bütçemiz ile yapılmış olup hiçbir kurum ve kuruluştan ücret alınmamıştır. Klibin gelirleri Eyüp Sultan Türk Kızılay Şubesi'ne bağışlanacaktır" dedi. 'ESERİN GELİRLERİ TÜRK KIZILAY'INA' 'ESERİN GELİRLERİ TÜRK KIZILAY'INA' Eserin ilk kıtasını geçen yıl lösemiden kaybettiği kuzeni için yaptığını ifade eden Başoğlu, "Kuzenim için çok ilik arandık. İlik en sonunda Eserin ilk kıtasını geçen yıl lösemiden kaybettiği kuzeni için yaptığını ifade eden Başoğlu, "Kuzenim için çok ilik arandık. İlik en sonunda Almanya 'da bulundu ama maalesef geç kalındı ve hastamızı kurtaramadık. Bu eseri yapmamdaki en büyük etkenlerden biri bu yaşadığım olaydır. İnsanlar bu yüzden ölmesin istedim ve bu eseri söz yazarı bestekar İbrahim Erbaş ile tamamladık. Tamamen yaşanan halen çevremizde yaşanmaya devam eden bir yara olduğu için insanları duyarlı olmaya davet ediyoruz. Eseri tamamladıktan sonra sanatçı dostlarımızdan rica ettik sağ olsunlar hepsi koşarak geldi. Yürekten duygularını katarak eseri okudular" diye konuştu. Türkünün bir bölümünün sözleri şöyle: Türkünün bir bölümünün sözleri şöyle: İlik verin kan verin İlik verin kan verin Bebeklere can verin Bebeklere can verin Akan göz yaşlarını Akan göz yaşlarını Dindirin annelerin Dindirin annelerin Canlar kan telaşında Yaşama savaşında Yaşama savaşında Türkiye 'nin gururu Kızılay iş başında Kızılay iş başında Lösemi büyük bir dert Dermansız değil elbet Dermansız değil elbet Duyarsızlık diz boyu Duyarsızlık diz boyu Merhamet et merhamet Merhamet et merhamet Canlar kan telaşında Yaşama savaşında Yaşama savaşında Türkiye'nin gururu Türkiye'nin gururu Kızılay iş başında



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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