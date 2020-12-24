"Karadenizli tayfalar" AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Marmara'da çalışmak için Karadeniz'den Tekirdağ'a gelen tayfalar, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tayfalar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" fotoğrafını seçen tayfalar, "yaşam" kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken", spor kategorisinde de Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarına oy verdi.

Tayfa Ramazan Duman, yarışmada oy kullanmalarının mutluluk verici olduğunu belirterek, fotoğrafların hepsinin anlamlı ve etkileyici olduğunu söyledi.