Karadenizli ünlü müzisyen Sait Uçar'ın cenazesinde büyük ihmal! Tabutun konulduğu tahta sehpa tepki topladı - Son Dakika

Karadeniz müziğinin tanınan isimlerinden Trabzonlu sanatçı Sait Uçar yakalandığı kanser nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede hayatını kaybetti. Uçar'ın cenazesi memleketi Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Hamsiköy Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

TABUTUN KONULDUĞU SEHPA TEPKİ ÇEKTİ

Sait Uçar'ın Maçka ilçesindeki cenaze töreni sırasında tabutun konulduğu inşaat malzemesinden yapılan sehpa tepki çekti. Derme çatma tahtaların üzerine tabutun konulduğunu belirten sanatçının sevenleri ve dostları sosyal medyada tepkilerini paylaştı.

"UTANÇ MANZARASI"

Organizatör Necati Selvitop, "Covid-19 temaslısıyım, karantinada olduğum için cenazeye gidemedim. 42 yıllık sanatçı, kemençenin üstadı, Karadeniz'in duayenini inşaattan çıkma tahta ahşap sehpanın üzerinde mezara gönderdiler. Oraya katılanlar tabuta utanmadan nasıl baktınız? Koca kemençeyi tahta sehpa üzerine koydunuz. Cenazeye gidenler beni arayıp bu utanç manzarasını anlattı. Sait Uçar öksüz şekilde son yolculuğuna uğurlandı. Bunu hazmedemiyorum. Birilerinin çıkıp ailesinden özür dilemesi lazım" paylaşımında bulundu.

"YAKIŞMADI BEYLER"

Sanatçının seveni Aydın Saral ise 'Yakışmadı beyler' başlığı ile yaptığı paylaşımda, "Garip ve yetim gitti Sait Uçar. Naaşını inşaat malzemeleri üzerinde kıldırdınız. Kimse de imamın elinden mikrofonu alıp iki kelime demedi" ifadelerine yer verdi.

"ÇOK AYIP"

Sanatçının paylaşım yapan diğer sevenleri de "40 yıllık sanat hayatına 400 eser sığdıran Uçar'ın cenazesi derme çatma inşaat tahtalarının üzerine bırakılarak kılındı. Cenaze için düzgün bir zemin hazırlığı yapılamadı. Çok ayıp" paylaşımlarına yer verdi.