Üye Girişi
Karadenizli ünlü müzisyen Sait Uçar'ın cenazesinde büyük ihmal! Tabutun konulduğu tahta sehpa tepki topladı - Son Dakika

Karadenizli ünlü müzisyen Sait Uçar'ın cenazesinde büyük ihmal! Tabutun konulduğu tahta sehpa tepki topladı

10.02.2022 20:55

Trabzonlu ünlü sanatçı Sait Uçar'ın cenazesinde üzerine tabutun konulduğu inşaat malzemesinden yapılma sehpa tepki topladı. Sanatçının sevenleri ve dostları sosyal medyada tepkilerini paylaşırken Organizatör Necati Selvitop, "Oraya katılanlar tabuta utanmadan nasıl baktınız? Koca kemençeyi tahta sehpa üzerine koydunuz." dedi. Sanatçının bir seveni ise "Yakışmadı beyler" yorumunu yaptı.

Karadeniz müziğinin tanınan isimlerinden Trabzonlu sanatçı Sait Uçar yakalandığı kanser nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede hayatını kaybetti. Uçar'ın cenazesi memleketi Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Hamsiköy Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Karadenizli müzisyen Sait Uçar'ın cenazesinde büyük vefasızlık! Tabutun konulduğu sehpa tepki çekti

TABUTUN KONULDUĞU SEHPA TEPKİ ÇEKTİ

Sait Uçar'ın Maçka ilçesindeki cenaze töreni sırasında tabutun konulduğu inşaat malzemesinden yapılan sehpa tepki çekti. Derme çatma tahtaların üzerine tabutun konulduğunu belirten sanatçının sevenleri ve dostları sosyal medyada tepkilerini paylaştı.

Karadenizli müzisyen Sait Uçar, Trabzon'da toprağa verildi (2)

"UTANÇ MANZARASI"

Organizatör Necati Selvitop, "Covid-19 temaslısıyım, karantinada olduğum için cenazeye gidemedim. 42 yıllık sanatçı, kemençenin üstadı, Karadeniz'in duayenini inşaattan çıkma tahta ahşap sehpanın üzerinde mezara gönderdiler. Oraya katılanlar tabuta utanmadan nasıl baktınız? Koca kemençeyi tahta sehpa üzerine koydunuz. Cenazeye gidenler beni arayıp bu utanç manzarasını anlattı. Sait Uçar öksüz şekilde son yolculuğuna uğurlandı. Bunu hazmedemiyorum. Birilerinin çıkıp ailesinden özür dilemesi lazım" paylaşımında bulundu.

"YAKIŞMADI BEYLER"

Sanatçının seveni Aydın Saral ise 'Yakışmadı beyler' başlığı ile yaptığı paylaşımda, "Garip ve yetim gitti Sait Uçar. Naaşını inşaat malzemeleri üzerinde kıldırdınız. Kimse de imamın elinden mikrofonu alıp iki kelime demedi" ifadelerine yer verdi.

"ÇOK AYIP"

Sanatçının paylaşım yapan diğer sevenleri de "40 yıllık sanat hayatına 400 eser sığdıran Uçar'ın cenazesi derme çatma inşaat tahtalarının üzerine bırakılarak kılındı. Cenaze için düzgün bir zemin hazırlığı yapılamadı. Çok ayıp" paylaşımlarına yer verdi.

Karadenizli müzisyen Sait Uçar, Trabzon'da toprağa verildi (2)
Karadenizli müzisyen Sait Uçar, Trabzon'da toprağa verildi (2)
Karadenizli müzisyen Sait Uçar, Trabzon'da toprağa verildi (2)
YORUMLAR
500

Necati Selvitop, Sait Uçar, Cenaze, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karadenizli ünlü müzisyen Sait Uçar'ın cenazesinde büyük ihmal! Tabutun konulduğu tahta sehpa tepki topladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:39 Aziz Yıldırım sinirden deliye döndü! Fenerbahçe'deki Galatasaraylı futbolcuları hedef aldı
00:11 Yozgat'ta ucuz yağ kuyruğu! Piyasanın altında fiyatı duyan sıraya girdi
00:10 Göztepe maçının yıldız ismi Ersin'i takım arkadaşı öv öv bitiremedi: Bizi çok kurtardı
00:05 İstanbul Gaziosmanpaşa'da 5 kişilik gruba silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
23:55 Bu iddia kulisleri hareketlendirdi! Kabine'de ve çok önemli bir kurumda değişim yapılacak
23:37 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı! Kripto para caiz mi?
23:24 Beşiktaş-Göztepe maçı 0-0 sona erdi! İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkan son takım
23:23 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şüpheli Seccad Yeşil tutuklandı
23:07 Survivor All Star'a damga vuran kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Hikmet ve Yunus Emre birbirine girmiş
23:04 Meteoroloji uyardı, eğitime kar molası verildi! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 00:47:14. #1.13#
SON DAKİKA: Karadenizli ünlü müzisyen Sait Uçar'ın cenazesinde büyük ihmal! Tabutun konulduğu tahta sehpa tepki topladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement