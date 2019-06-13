Karadenizli vatandaş aracının önünde koşan ayıyı böyle görüntüledi
6 saat önce
Karadenizli vatandaş aracının önünde koşan ayıyı böyle görüntülediTRABZON - Trabzon'un Çaykara ilçesinde aracıyla ormanlık alanda giderken önünde koşan ayıyı gören ve onu cep telefonu ile görüntüleyen Karadenizli amcanın konuşmaları görüntüyü izleyenleri tebessüm ettirdi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:53 Kaynak: İHA
Karadenizli vatandaş aracının önünde koşan ayıyı böyle görüntüledi
TRABZON - Trabzon
'un Çaykara
ilçesinde aracıyla ormanlık alanda giderken önünde koşan ayıyı gören ve onu cep telefonu ile görüntüleyen Karadenizli amcanın konuşmaları görüntüyü izleyenleri tebessüm ettirdi.
Karadeniz ormanlarında yöre insanı her an bir yaban hayvanı ile karşı karşıya kalabiliyor. Bu anlardan biri de geçtiğimiz günlerde Trabzon'un Çaykara ilçesinde yaşandı. Sultan Murat
Yaylası'nda esnaflık yapan Mustafa Liman Köknar-Sultanmurat arasındaki orman yolunda aracıyla giderken karşılaştığı ayıyı cep telefonu ile görüntüledi. Liman "Şuan önümde ayıyla muhteşem yürüyoruz. Hay maşallah ayı önde tam sürat ilerliyor namussuz" diyerek ayıyı takip etti.
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