Karadenizliler Derneği yaban hayvanları için Kazdağları'na yemleme noktaları yaptırdı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde faaliyet gösteren Körfez Karadenizliler Derneği tarafından Kazdağları'nın değişik noktalarına yaban hayvanlarının beslenmesi amacıyla yemleme noktaları yaptırıldı.

Balıkesir'in Edremit ile Çanakkale'nin Yenice ilçelerini birbirine bağlayan ve Kazdağları'ndan geçen kara yolunun kenarında 9 ayrı noktaya konulan üstü kapalı krom yemliklerin sayısının 15'e çıkarılması planlanıyor.

Kazdağları Kumluca mevkisinde dernek tarafından işletilen piknik ve mesire alanının yakın çevresinde yol boyuna konuşlandırılan yemlikleri düzenli olarak her gün kontrol ettiklerini aktaran Körfez Karadenizliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şahintürk, yaban hayvanları için yem bıraktıklarını söyledi.

Şahintürk AA muhabirine, yaban hayvanlarını beslemek isteyen ancak zamanı olmayanların, derneğe yem bırakarak yaban hayvanlarının beslenmesine katkı sağlayabileceklerini bildirdi.

Şahintürk, "Edremit - Yenice - Kalkım kara yolu üzerinde yaban hayvanlarını beselemek için 9 tane hayvan besleme kabı yaptık. Bunların sayısını 15'e çıkarmayı düşünüyoruz en kısa zamanda. Onların da bir kap yeme hakkı olduğu inancıyla 'Bir gün de sen yedir' sloganıyla bu projeyi hayata geçirmiş bulunmaktayız. Genelde her gün kontrolünü yapıyoruz yemliklerin bakımlarını yapıyoruz. Bazen yem bazen tavuk eti bırakıyoruz. Günün şartlarına göre yem bırakıyoruz bunlara her gün." diye konuştu.