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Karadenizliler, Kazdağı'nda buluştu

49 dakika önce

Edremit Körfezi'nde yaşayan Karadenizliler, bu yıl 15'incisi düzenlenen "Kazdağı Karadenizliler Yayla Şenliği"nde bir araya geldi.

Edremit Körfezi'nde yaşayan Karadenizliler, bu yıl 15'incisi düzenlenen "Kazdağı Karadenizliler Yayla Şenliği"nde bir araya geldi.

Edremit Körfezi'nde faaliyet gösteren Karadenizliler derneklerince düzenlenen şenlik, bu yıl, Kumluca mevkisinde yapıldı.

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı 3 gün süren şenliğe katılan Karadenizliler, kemençe ve yöresel sanatçıların seslendirdiği şarkılar eşliğinde horon tepti.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, yaptığı konuşmada, şenliklere katılımın her geçen yıl arttığına dikkati çekerek, "Karadenizli hemşehrilerimiz gerçekten birlik ve beraberlik örneğini burada gösteriyor. Bundan sonra da bu etkinliklerin devam etmesini istiyorum. Karadenizli hemşehrilerimiz gerçekten çalışkan insanlar. Geleneklerini, göreneklerini burada da devam ettiriyorlar." diye konuştu.

Edremit Körfez Karadenizliler Derneği Başkanı Yusuf Şahintürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının Karadeniz'in kültürünü yaşatmak, dağları sevdirmek ve ormanları korumak olduğunu dile getirdi.

Etkinliğe, İstanbul Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Edremit Körfezi, Kumluca, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 07:18 Kaynak: AA
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