Karadenizliler Yenimahalle'de Bir Araya Geldi

'Büyük Karadeniz Buluşması' Yenimahalle'de gerçekleşti.

'Büyük Karadeniz Buluşması' Yenimahalle'de gerçekleşti. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Karadenizli ünlü bilim insanı Prof. Dr. Mehmet Haberal da katıldı. Gecede Karadeniz müziğinin sevilen ismi Selçuk Balcı sahne alarak, birbirinden güzel Karadeniz Türküleri'ni seslendirdi.



Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Büyük Karadeniz Buluşması'na Karadenizli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Karadeniz müziğinin sevilen ismi Selçuk Balcı'nın sahne aldığı gecede birbirinden güzel Karadeniz şarkıları seslendirildi.



Saatler öncesinden salonu dolduran Karadenizliler konser saatini beklerken fuaye alanında tulum eşliğinde horon oynadılar. Karadenizlilere Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'da eşlik etti. Gecede konuşan Prof. Dr. Mehmet Haberal, Türkiye'nin Dünya üzerinde tek olduğunu ifade ederek, "Ülkemizi hakkettiği konuma getirmek için çok çalışmamız lazım. Bu ülke için çalışmak Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına bir vefa borcudur. Bir toplum vefa bilmezse, sefa süremez. Bu güzel ülke, bu güzel insanlar Dünya'nın en tepesinde olmayı hak ediyor" dedi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a vatandaşların sahip çıkması gerektiğini belirten Haberal, "Bugüne kadar yaptığı projelerle Yenimahalle'yi değiştirdi. Bundan sonrada yapacağı projelerle Yenimahalle'ye değer katacağına eminim onu için Fethi Yaşar'a sahip çıkmak gerekiyor" diye konuştu.



Yaşar, "Farklılıklar renklerimizdir"



Türkiye'nin çok farklı kültürlere sahip olduğunu ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Horonda bizim, halayda bizim, Ege'nin Zeybeğide bizim. Bu farklılıklar bizim zenginliklerimiz. Biz ülke olarak, birlik olursak üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yoktur" dedi. Siyasetin birleştirici olması gerektiğini ifade eden Yaşar, "Bir yerel seçime gidiyoruz. Sanırsınız sanki savaşa gidiyoruz. Kin ve nefret diliyle bir yere varamayız. Ayrıştırıcı, halkı birbirine düşürücü konuşmalar bu ülkeye zarar verir" şeklinde konuştu. "10 yıldır Yenimahalle'yi yönetiyorum" ifadesini kullanan Yaşar, "Karşınıza ilk çıktığımda ne söz verdiysem onları tutmuş olmanın huzuruyla yeniden karşınıza çıkıyorum. Yenimahalle'de 10 yılda çok şey yaptık. Kadınlar için, gençler için, çocuklar için yaptık. Yaptığımız çalışmalarla Yenimahalle'yi marka ilçe haline getirdik. Şimdi yeni bir yola çıkıyoruz. 31 Mart'ta bana görev verirseniz yaptığımız eserlere yenilerini katacağız. Daha yaşanabilir bir kent ortaya çıkaracağız" açıklamasını yaptı.



Balcı'dan muhteşem performans



Gecede sahne alan Karadeniz Müziği'nin sevilen ismi Selçuk Balcı, birbirinden güzel eserleriyle salondakileri coşturdu. Karadeniz şarkılarını seslendiren Balcı, kemençe performansıyla da adeta büyüledi. Horonların oynandığı, türkülerin söylendiği gecede heyecan bir dakika olsun eksilmedi. Gecenin sonunda Selçuk Balcı'ya Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Prof.Dr. Mehmet Haberal çiçek verdi. Daha sonra üçlü birlikte selfie çekildi.



Geceye Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eşi Azize Yaşar, Prof. Dr. Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, CHP ve İYİ Parti Yenimahalle ilçe başkanları katıldı. - ANKARA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Bakan Kurum: 19 Nisan'a Kadar Borcunu Kapatana Yüzde 22 İndirim Yapacağız

Oyuncu Zeynep Eronat'tan Bomba İtiraf: Mehmet Akif Alakurt, Sıla Dizisinin Setinde Çalışanı Darbetti

AK Partili Mustafa Göktaş'tan Skandal Sözler: Oy Verin, Cennetin Anahtarı Cebinize Girsin

Ünlü Şarkıcı Ricky Martin'den Dünya Medyasına Yeni Zelanda Tepkisi: Çünkü O Müslüman Değil!