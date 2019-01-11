Son Dakika Haberleri: Karadere Çayı Taştı, Yol Trafiğe Kapandı

Karadere Çayı Taştı, Yol Trafiğe Kapandı

1 saat önce

İZMİR'in Kınık ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle Karadere Çayı taştı.

Karadere Çayı Taştı, Yol Trafiğe Kapandı, System.String[]
İZMİR'in Kınık ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle Karadere Çayı taştı. Çay üzerindeki köprü sular altında kalarak ulaşıma kapandı.

Kınık ilçesinde, dün sabah sabahlayan ve aralıklara devam eden sağanak yağmur gece saatlerinde etkisini daha da artırdı. Yağmur nedeniyle, Kocaömer Mahallesi sınırlarındaki Karadere Çayı'nda taşkın yaşandı. Çayın üzerindeki köprü, saat 02.00 sıralarında sular altında kaldı, yol ulaşıma kapandı. Kırsal Kocaömer ile Değirmencieli mahallelerini birbirbirine bağlayan yolun açılması için suların çekilmesinin beklendiği bildirildi.

Metoroloji yetkilileri, yağmurlu havanın cumartesi gününe kadar süreceğini bildirdi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:10 Kaynak: DHA

İzmir, Kınık, Karadere, Güncel
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