Son Dakika Haberleri: Karadere Mahallesinde Kahvehane Sevinci

Karadere Mahallesinde Kahvehane Sevinci

2 saat önce

Burhaniye ilçesinde, Belediye Başkanı Necdet Uysal, Belediye tarafından Karadere Kırsal Mahallesinde yapımı devam eden yeni kahvehane inşaatını yerinde inceledi.

Karadere Mahallesinde Kahvehane Sevinci, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, Belediye Başkanı Necdet Uysal, Belediye tarafından Karadere Kırsal Mahallesinde yapımı devam eden yeni kahvehane inşaatını yerinde inceledi. Burhaniye'de sürekli ivme kazanan bir hizmet anlayışı ile 5 yıldır 38 mahalleye hizmet götürdüklerini anlatan Uysal, bütün mahallelerin eksiklerinin giderilmeye çalışıldığını söyledi.

Karadere Mahallesinde, mahalle sakinlerinin eskimiş olan mahalle kahvesinin yenilenmesi konusunda ki taleplerini geri çevirmeyen Başkan Uysal, mevcut kahvehanede yapım çalışmalarını başlattı. Teras katında devam eden çalışmaları inceleyen Uysal, çalışanlardan bilgi aldı. Mahallelerde yapılmayanları yaptıklarını anlatan Başkan Uysal, "Gerek merkez mahallelerimiz gerekse kırsal mahallelerimizin ihtiyaçlarına göre projeler üretiyoruz. Karadere Mahallesi sakinlerimizin toplanma alanı olan köy kahvesinin yenilenmesi talebine kayıtsız kalmadık. Eski ve kullanıma elverişli olmayan köy kahvesini yeniden inşa ediyoruz. Kırsal Mahallelerimiz için merkezde ne varsa köylerimizde de o olacak demiştik. Bu kapsamda, Kırsal mahallelerimizin büyük bir çoğunluğunun yol meselesini çözdük. Birçok köyümüzün ortak kullanım alanları yenilendi ya da yeniden yapıldı. Bunun yanında sağlık evleri oluşturduk. Toplanma alanları yaptık. Kırsal Mahallelerimiz için çalışmalarımız ve hizmetlerimiz devam ediyor." dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:40 Kaynak: İHA

Burhaniye, Uysal, Karadere, Güncel
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