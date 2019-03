Karaderili Şirketler Grubu Yatırımlarını Artırıyor

Karaderili Şirketler Grubu Üst Yöneticisi ( CEO ) Tevfik Talas Türkiye 'ye yatırım yapma hedefiyle ilerlediklerini belirterek, hem ekonominin çarklarının dönmesi hem de Türkiye'nin rakiplerine "güçlüyüz, yıkılmayız" mesajı vermek için yatırımları artırma kararı aldıklarını bildirdi.Karaderili Şirketler Grubu'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisine faiz ve kur silahı ile vurmaya çalışan yurt dışı kaynaklı lobilere karşı hükumetin aldığı tedbirlere güvenen ve yatırımlarını durdurmayan Karaderili Şirketler Grubu'nun, ilk yatırım değeri 50 milyon dolar olan Terma City otelinde ekonomik baskıya inat 180 milyon dolarlık yatırımı bitirmek üzere olduğu belirtildi.Açıklamada, aynı otele komşu araziyi de satın alarak bin 600 villa, alışveriş merkezleri, eğlence merkezi, sinema salonları planlayan şirketin, Yalova 'daki yatırım tutarını toplam 500 milyon dolara çıkartmayı hedeflediği aktarıldı.Karaderili Şirketler Grubu'nun, Kuşadası 'ndaki tatil köyü tesisine komşu 20 dönümlük araziye de apart tesis kurmaya karar verdiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Böylece Karaderili, ekonomik sorunların yoğunlaştığı 2018'de, yeni 15 milyon dolarlık projeye başladı. Bodrum 'daki tesislerinde de tevsi yatırımı kararı alan Karaderili Şirketler Grubu, 15 yıldır misafirlerine Karaderili çatısı altında hizmet veren Bodrum Akyarlar 'daki 2 oteli olan Bodrum Mio Bianco Resort ve Bodrum Mio Mare'yi ilave bölümlerle birlikte oluşan kompleksin tamamını 5 yıldızlı statüye yükseltecek. Bunun için bütün otel odaları yenilenerek kompleksin 2019 sezonuna yetişmesi sağlanacak. Grup, bu otellerin yenileme projesi için 10 milyon dolar bütçe ayırdı.""Yaptığımız her yatırım bize ve bölgedeki vatandaşlara kazandırıyor"Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaderili Şirketler Grubu CEO'su Tevfik Talas, Türkiye'ye yatırım yapma hedefiyle ilerlediklerini belirterek, "Biz bu şiardan hareket ederek hem ekonominin çarklarının dönmesi hem de Türkiye'nin rakiplerine 'güçlüyüz, yıkılmayız' mesajı vermek için yatırımlarımızı artırma kararı aldık. Kaldı ki bu yatırımların da geri dönüşü çok hızlı olacak. Çünkü Türk ekonomisi çok canlı ve güçlü." ifadelerini kullandı.Sadece Yalova Terma City'de halen bin 500 kişiye iş verdiklerini, yatırımın büyümesi ile buna bin 500 kişi daha ilave edileceğini bildiren Talas, "Türkiye'den kazandığımızı ülkemize yatırarak, sadece Yalova'daki tesisimiz de 3 bin kişiye istihdam oluşturup, ülkenin büyümesine katkı sağlıyoruz. Bizim tavsiyemiz yatırımlarını askıya alan iş adamları asıl bugünlerde çalışmalarına hız vermeli." değerlendirmesinde bulundu.Yalova Terma City'nin sadece İstanbul 'un değil, dünyanın da çekim merkezi olacağını belirten Talas, Avrupa 'da olmayan 5 bin metrekare sağlık, SPA & kür merkezi, termal havuzu, 21 kral dairesi, aynı anda 3 bin 500 kişinin katılabileceği konferans salonuyla hem sağlık hem de iş turizminin lideri olmayı hedeflediklerini kaydetti.Talas, "Türkiye'nin gücünü yabancılar bizden daha iyi biliyor. Bu nedenle biz korkmadan yatırımlarımıza hız veriyoruz. Yaptığımız her yatırım bize ve bölgedeki vatandaşlara kazandırıyor. Binlerce kişi Yalova Terma City, Bodrum Mio Bianco Resort, Bodrum Mio Mare, Kütahya Emet 'teki Emet Termal Resort & SPA, Kuşadası Holiday Leisure Club tesislerindeki operasyonlarımız ile faaliyette olduğumuz bölge ekonomisine katkıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.