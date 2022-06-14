Karadere, yapım aşamasına kısa zaman içerisinde geçileceğine işaret ederek, "Bu projenin ilçemize kazandırması adına çaba harcayan milletvekillerimize, Giresun Valimize, ilçe kaymakamımıza, emeği geçenlere şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Çalışmalardan birisinin de Kaymakamlık , Belediye ve İlçe Özel İdare tarafından projelendirilen gölet yapımı olduğunu belirten Karadere, projenin ihalesinin yapıldığını aktardı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Karadere, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karadoğa Yaylası'na gölet projesi uygulanacak - Son Dakika

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