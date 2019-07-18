Son Dakika Haberleri: Karadrina zararlısı şeker pancarı üretiminde verimi düşürdü
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Karadrina zararlısı şeker pancarı üretiminde verimi düşürdü

3 saat önce

Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, Ereğli Şeker Fabrikası müdürü Mehmet Yüksel'i makamında ziyaret etti.

Karadrina zararlısı şeker pancarı üretiminde verimi düşürdü, System.String[]
Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, Ereğli Şeker Fabrikası müdürü Mehmet Yüksel'i makamında ziyaret etti.
Başkan Durmuş Üner ziyaretinde son günlerde Karapınar ilçesinde şeker pancarı ekili arazilerde yoğun şekilde görülen yaprak çizgili kurdu Karadrina zararlısının ciddi anlamda zarar verdiğini söyledi.

Başkan Üner görüşmede sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu zararlı nedeniyle üreticilerimizin kimyasal ilaç mücadelesi yaptığı mücadele nedeniyle birim dekar maliyetlerinin 25 lira artış göstermektedir. Karadrina zararlısının bitkiye vermiş olduğu zarardan dolayı şeker pancarının vejetatif dönemi tamamlayamadığından, genaratif döneme de geçemediği için verim kaybının yaşanacaktır. Elde olmayan bu verim kaybından dolayı üreticilerimizin fabrikaya olası eksik pancar teslim edeceğinden, fabrika tarafından üreticilerimize uygulanacak eksik tonaj cezasının en azından bu yıl uygulanmaması gerekir. Bu üretici lehine olacaktır.
Başkan Üner, Şeker pancarı üretimi, maliyetler, Karadrina zararlısı ve yapılması gereken çalışmalarla ilgili hazırladığı raporu fabrikanın müdürü Mehmet Yüksel'e teslim etti.
Mehmet Yüksel, Karapınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:25 Kaynak: AA
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