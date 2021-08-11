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Karadut Beste Yarışması'nda büyük gün yaklaşıyor - Son Dakika

Karadut Beste Yarışması'nda büyük gün yaklaşıyor

11.08.2021 11:37
Karadut Beste Yarışması'nda büyük gün yaklaşıyor, System.String[]

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Karadut Beste Yarışması ödül töreni ve konser için geriye sayım başladı.

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Karadut Beste Yarışması ödül töreni ve konser için geriye sayım başladı. 21 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek olan programla ilgili hazırlıklar sürüyor.

Kayseri'nin ve Talas'ın güzelliklerini müzik yoluyla duyurmak ve yeni bestecilerin nitelikli eserlerle yetişmesini sağlamak amacıyla düzenlenen beste yarışmasına ilgi büyük oldu. Yurt çapından 72 eserin katıldığı yarışmada 12 besteye ödül verildi. Bahadır Sevik'in "Talas'ı Seveceksin" isimli bestesiyle birinciliği elde ettiği yarışmada Osman Ergen "Kayseri Nicedir" ile ikinciliği, Burhan Atik de "Kayserim Dağlarıyla Yaylalarıyla" üçüncülüğü elde etti. Yarışmada 9 da mansiyon ödülü verildi.

Yarışma jürisinin ülkemiz musiki dünyasının önde gelen isimlerinden oluşması da ayrıca takdir gördü. Zekai Tunca, Amir Ateş, Ali Şenozan, Alaeddin Pakyüz ve Tevfik Soyata gibi isimlerin jüride yer alması dikkatlerden kaçmazken yarışma sonuçlarına duyulan güvenin, jürinin bu denli güçlü olmasından kaynaklandığı şeklinde değerlendirildi.

Öte yandan yarışmada dereceye giren eserlerin seslendirileceği konser ve ödül töreni için de hazırlıklar sürüyor. Talas Bulvarı üzerinde yapımı yeni tamamlanan Erciyes Kongre Merkezi'nde 21 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek program, saat 20.30'da başlayacak. Türk Müziğinin güçlü seslerinin sahne alacağı konserde Zekai Tunca ve Amir Ateş'in yanı sıra Bahadır Özüşen ve Çiğdem Gürdal ile vokalist Derya Deniz, ödül alan eserleri seslendirecek. Programın sunuculuğunu ise TRT Spikeri Ayfer Durak yapacak. Programı izlemek isteyenler 0 531 421 25 25 numaralı telefondan bilgi alıp rezervasyon yaptırabilecek. Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecek olan konserde oturma düzeni de sosyal mesafeye uygun şekilde düzenlenecek.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede çok önemli bir kültür sanat olayına imza attıklarına dikkat çekerek, "Talas ve Kayseri için kültür sanat yönünden büyük bir kazanım olan 'Karadut TSM Beste Yarışması'nda süreç adım adım ilerliyor. Dereceye giren eserlerin açıklanmasının ardından şimdi de sıra o eserlerin kamuoyu ile paylaşılmasına geldi. 21 Ağustos Cumartesi günü düzenleyeceğimiz konser ile hem birinci olan besteyi hem de diğer eserleri hep birlikte dinleyeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Karadut Beste Yarışması'nda büyük gün yaklaşıyor
Karadut Beste Yarışması'nda büyük gün yaklaşıyor
Karadut Beste Yarışması'nda büyük gün yaklaşıyor
Karadut Beste Yarışması'nda büyük gün yaklaşıyor

Cumartesi, Kayseri, Konser, Talas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karadut Beste Yarışması'nda büyük gün yaklaşıyor - Son Dakika


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