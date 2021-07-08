Karadut Beste Yarışması sonuçlandı - Son Dakika

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen "Karadut Beste Yarışması"nın sonuçları açıklandı.

Osmanlı Sokağı Musiki Cemiyeti'nde gerçekleştirilen program, Kayseri'nin güzelliklerini şiir ve müzik yoluyla duyurmak, aynı zamanda yeni bestecilerin nitelikli eserlerle yetişmesini sağlamak amacıyla düzenlendi.

Yarışmanın jüri üyeliğinde Amir Ateş, Zekai Tunca, Alaeddin Pakyüz, Ali Şenozan ve Tevfik Soyata gibi isimler yer aldı.

Birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin 500, üçüncüye 5 bin ve dokuz kişiye ise 2 bin 500 lira mansiyon ödülü verilen yarışmada, "Dağlar" rumuzlu yarışmacı "Kayserim Dağlarıyla Yaylasıyla", "Akort" rumuzlu yarışmacı "Kayseri Nicedir" ve "Kopuk" rumuzlu yarışmacı ise "Talas'ı çok seveceksin" isimli eserleriyle ilk üç sırada yer alarak başarı ödülüne layık görüldü.

Programın açılış konuşmasını yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri ve Talas'ın güzelliklerini şiir ve müzik yoluyla duyurmak amacıyla Türk Sanat Müziği beste yarışması düzenlediklerini söyledi.

Bu tür etkinliklerle yeni bestecilerin yetişmesinin de sağlanacağını vurgulayan Yalçın, yarışmaya 72 eserle başvuru yapıldığını hatırlattı.

Yalçın, eserlerin titiz çalışmayla değerlendirildiğini dile getirdi.

TRT sanatçılarının katılımıyla ödül alan eserlerin seslendirileceği bir konser de verileceğini aktaran Yalçın, eserlerin Türk Sanat Müziğine kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.