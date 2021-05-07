Silifke'de hasadı yapılan karadut, üreticinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika

MERSİN'in Silifke ilçesinde açıkta hasadına başlanan karadut üreticisini sevindirdi. Geçen ay serada hasat edilen karadutun kilosu 15 TL'den alıcı bulurken, açıkta yapılan karadutun kilosu ise 8-12 TL arasında değişiyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde çiftçiye alternatif ürün haline gelen karadutun açıkta hasadına başlandı. Sabahın erken saatlerinde dut bahçesine gelen çiftçiler, topladıkları ürünleri kiloluk paketler haline getiriyor. Paketlenen ürünler daha sonra İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere gidiyor. Karaduta özellikle Rusya başta olmak üzere bir çok Avrupa ülkesi de talepte bulunuyor.