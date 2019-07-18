Son Dakika Haberleri: Karadutun kilosu 15 lira
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Karadutun kilosu 15 lira

15 dakika önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde, bu hafta halk pazarının en pahalı meyvesi 15 liralık fiyatıyla karadut oldu.

Karadutun kilosu 15 lira, System.String[]
Kütahya'nın Simav ilçesinde, bu hafta halk pazarının en pahalı meyvesi 15 liralık fiyatıyla karadut oldu. Karadut meyvesinin iştah artırıcı özelliğinin yanı sıra sindirim sistemini düzenleyici etkisinin olduğu, ancak toplamasının oldukça zahmetli olduğu belirtiliyor.

Simav halk pazarına Örenli köyünden karadut meyvesi getiren Şefika Akyol, karadutun taze olarak tüketildiği zaman daha faydalı olduğunu belirtti. Akyol " Bahçemizden topladığımız karadut meyvesini kendimiz de çokça tüketiyoruz. İhtiyaç fazlasını sipariş veren müşterilerimize getiriyoruz. Toplaması çok zahmetli olan karadutu 15 liraya satıyoruz" dedi.

Karadut almak için pazara gelen Rifat Boran, karaduttan reçel ve marmelat yaptıklarını, taze olarak tüketip, özellikle suyunu içtiklerini ifade etti. Boran " Karadut meyvesinin suyu diş eti iltihaplarına ve ağız yaralarına iyi geliyor. Meyve olarak da severek tüketiyoruz" dedi. - KÜTAHYA
Kütahya, Simav, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:05 Kaynak: İHA
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