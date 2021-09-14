Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi'nde Arıtılan Sular Sanayide Kullanılacak - Son Dakika
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Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi'nde Arıtılan Sular Sanayide Kullanılacak

14.09.2021 09:55
Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi'nde Arıtılan Sular Sanayide Kullanılacak

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi'nden çıkan arıtılmış suyu sanayide kullanmaya hazırlanıyor.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi'nden çıkan arıtılmış suyu sanayide kullanmaya hazırlanıyor. Öngörülen çalışmanın hayata geçmesiyle tesiste arıtılan su sanayide yeniden değerlendirilecek, böylece temiz su tüketimi azalacak.

Arıtılmış sular, sanayide tekrar kullanılacak

Tüm dünyanın su kıtlığı yaşamaya başladığı bu dönemde suyun geri kullanımının önemi ile ilgili farkındalık yaratmaya devam eden MESKİ, atıksu arıtma tesislerinden çıkan arıtılmış suların tekrar kullanımı için çalışmalara başlıyor. Büyük sanayi kuruluşları ile yapılacak olan protokoller kapsamında, tesislerden çıkan arıtılmış sular işletmelerde proses (süreç) suyu olarak kullanılmaya başlanacak. Söz konusu geri dönüşüm suyu kullanıma başlandığında, hem işletmelerin proses suyu olarak kullandığı temiz suyun tüketimi durdurulacak hem de deşarj edilen suyun tekrar kullanımı sağlanacak.

"Her litresi, her damlası değerlenmiş olacak"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı 2. Birleşiminde söz konusu çalışmanın önemini vurgulayarak, şunları söylemişti:

"Karaduvar arıtmasında nihai suyu, arıtılmış suyu derin deşarj yöntemi ile denize veriyorduk. Şimdi biz bu suyu; ismini de açıklamamda ticari olarak bir sıkıntı yok; Soda Sanayi ile yaptığımız çalışmalarda aslında biz bu suyu bizim bölgede bir işlemden daha geçirip oraya vermemiz lazım. Yalnız ciddi bir maliyeti var ve bizim de yerimiz yok. Yani mevcut Karaduvar Arıtma Tesisi'nin içinde yerimiz yok. Firma; Soda Sanayi bunu üstlendi. Kendi olduğu noktada nihayetinde bu suyu kendisi alacak. Bir yere bir arıtma yani nihai prosedürü gerçekleştirecek ve bunu alıp imalatta kullanacak. O arıtma tesisini yapacak ve atıksu değerlenmiş olacak. Yani atıksu arıtma tesisinden çıkan nihai atık su sanayide işlenerek değerlenmiş olacak. Böylelikle yeraltı suları ya da bir dereden, bir nehirden o sanayiye pompalanan suya da bundan sonra ihtiyaç olmayacak. Kullanım suyu olarak her litresi, her damlası da değerlenmiş olacak. Bununla ilgili bir çalışma oldu. Teşekkür ediyoruz ilgili kurumlarımıza, MESKİ'ye, Soda Sanayi'ye ve İmar Komisyonu üyelerimize. Orada gerekli imar çalışmalarını yaptılar. Umut ediyorum kısa süre içerisinde de oradaki tesisleşme olur ve bizim atıksularımız artık bir sanayi suyu olarak kullanılma imkanı bulur. "

Yayın Tarihi: 14. 9. 2021 08: 13: 45

Kaynak: Habermetre
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Mersin, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi'nde Arıtılan Sular Sanayide Kullanılacak - Son Dakika

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