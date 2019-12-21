"Karaduvar Balık Festivali"nde 2 ton balık pişirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Karaduvar Balık Festivali'nde 2 ton balık pişirildi - Son Dakika

"Karaduvar Balık Festivali"nde 2 ton balık pişirildi

6 saat önce

Mersin'in Akdeniz ilçesinde düzenlenen "Karaduvar Balık Festivali"nde 2 ton balık pişirilerek ücretsiz dağıtıldı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde düzenlenen "Karaduvar Balık Festivali"nde 2 ton balık pişirilerek ücretsiz dağıtıldı.

Akdeniz Belediyesince Karaduvar Mahallesi'nde düzenlenen festivalde, kazanlarda pişirilen 2 ton balık ekmek arasına konularak servis edildi. Balıkları almak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu.

Festivalin açılış töreninde bir konuşma yapan Mersin Valisi Ali ihsan Su, Akdeniz ilçesinde hizmetlerin ivme kazandığını söyledi.

Akdeniz'de yatırımların devam ettiğini vurgulayan Su, "Tüm hizmetler vatandaşlar içindir. Biz bunun için buradayız. Tüm kuruluşlar sizin emrinizdedir. Bu hizmetlerle vatandaşımız kendisini mutlu hissedecektir." diye konuştu.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da festivale katılımın fazla olduğunu dile getirdi.

Festivali her yıl yapmak istediklerini anlatan Gültak, "İlçemizde önemli çalışmalar yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Hepimiz kardeşiz. Eskisi gibi Akdeniz'de kavga yok. Akdeniz'de barış, sevgi, muhabbet, güler yüz var. Akdeniz, bundan sonra hep gülecek." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Su ve beraberindekiler festival alanını gezdi.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen olta balıkçılığı yarışmasına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Karaduvar Balık Festivali nde 2 ton balık pişirildi

Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 07:05 Kaynak: AA
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