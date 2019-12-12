Karaduvar sahilinde iyileştirme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaduvar sahilinde iyileştirme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Karaduvar sahilinde iyileştirme çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapılmakta olan Karaduvar sahilinde istinat duvarı ile sahile iniş yollarında yenileme çalışmaları tamamlandı.

Karaduvar sahilinde iyileştirme çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapılmakta olan Karaduvar sahilinde istinat duvarı ile sahile iniş yollarında yenileme çalışmaları tamamlandı. Kentin önemli balıkçı kasabalarından biri olan Karaduvar'da, sahildeki iyileştirme çalışmaları devam ediyor.


Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak'ın talimatıyla harekete geçen ekipler hafta başından itibaren Karaduvar Mahallesi sahilinde hummalı bir çalışma yürüterek toprak tesviye çalışmalarına başladı. Yaklaşık 500 metre uzunluğunda olacak olan toprak serim çalışmaları tamamlandıktan sonra istinat duvarının üstüne vatandaşların oturabilmeleri için ahşap banklar yerleştirilecek. Bu çalışmaların ardından, Park ve Bahçeler Müdürlüğünce de yeşillendirme ve çiçeklendirme çalışmaları başlatılacak. Daha sonra sahile gelen insanların, özellikle de engelli vatandaşların denizle rahat bir şekilde buluşmalarını sağlamak için rampalar yapılacak.


Çalışmaları beğeniyle karşılayan vatandaşlar, Başkan Gültak'tan sahilde yeşillendirme ve düzenleme yapılması için de talepte bulundu.


Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Başkan Gültak, kentin önemli balıkçı kasabalarından biri olan Karaduvar'da, özellikle de sahil kesiminde çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini ifade etti. Gültak, "Metrelerce uzunluktaki sahilde bulunan ve zamanla yıpranan istinat duvarı ile ilgili çalışmalarımız tamamlandı. Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda hemen ekiplerimize talimat vererek burada toprak dolgu çalışmalarını başlattık. Gönül belediyeciliği ile çıktığımız bu yolda her kesime ayrım yapmadan eşit hizmet götürüyoruz. Karaduvar sahilimiz kentimiz için önemli bir yer. Çalışmalarımız tamamlandıktan sonra buraya gelen insanlar için Karaduvar sahili artık çok daha farklı ve ferah olacak. Özellikle engelli vatandaşlarımız denizle rahat rahat buluşsun diye belirli aralıklarla rampalar da yapıyoruz" dedi. - MERSİN

Fen İşleri Müdürlüğü, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yurt genelinde uyuz salgını var, ilaçlar tükendi
Erdoğan, "Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut" projesini bugün tanıtacak Ev alamayan dar gelirliye büyük müjde! Detayları Erdoğan açıkladı Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı

Son Dakika Haberleri
17:08 MALTEPE'DE CESEDİ BAVULDA BULUNAN KADININ CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI - Son Dakika
17:08 Fas Kralı'ndan İslam dünyasının zenginlikleri için yeni yol haritası çağrısı - Son Dakika
17:08 Kalın saç tellerinin ince teller kadar güçlü olmadığı tespit edildi - Son Dakika
17:08 Malatya'da, "Hayvan Beslenme ve Bilgilendirme" semineri düzenlendi - Son Dakika
17:07 Robot refakatçiler geliyor - Son Dakika
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Son Dakika
16:52 Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 17:09:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaduvar sahilinde iyileştirme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]