Son Dakika Haberleri: Karadzic'in Müebbet Hapse Mahkum Edilmesi

Karadzic'in Müebbet Hapse Mahkum Edilmesi

57 dakika önce

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Bosna'daki savaşta (1992-1995) Sırpların liderliğini yapan Radovan Karadzic'in temyiz davasında müebbet hapse mahkum edilmesinin, "uluslararası adalet için önemli bir sonuç" olduğunu bildirdi.

Karadzic'in Müebbet Hapse Mahkum Edilmesi, System.String[]
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Bosna'daki savaşta (1992-1995) Sırpların liderliğini yapan Radovan Karadzic'in temyiz davasında müebbet hapse mahkum edilmesinin, "uluslararası adalet için önemli bir sonuç" olduğunu bildirdi.

Hunt, konuya ilişkin açıklamasında, "Karadzic'in Srebrenitsa'da soykırım yaptığına dair kararı onayan ve hapis cezasını müebbete çeviren hüküm, uluslararası adalet için önemli bir sonuç." değerlendirmesinde bulundu.

Kararın mezalim yapanların eylemlerinden sorumlu tutulacaklarına ve cezalandırılacaklarına dair güçlü bir mesaj gönderdiğini kaydeden Hunt, "Bu sonucun, acılar ve çekilen eziyetleri silmese de kurbanlara ve ailelerine biraz rahatlama getireceğini umuyoruz." ifadesini kullandı.

İngiliz Dışişleri Bakanı, kurbanlar için adaleti sağlama taahhüdüne bağlı kalmayı sürdürdüklerini ifade ederek, adalet arayan, hayatta kalanlara destek sağlayan, halen kayıp durumda olanların tespiti ve kimliklerinin belirlenmesine yardım eden mahkeme ve kuruluşların çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

40 yıl hapis cezası müebbete çevrildi

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyi, Karadzic hakkında 2016'da verilen 40 yıl hapis cezası kararını bozarak, uluslararası kamuoyunda "Bosna Kasabı" olarak da bilinen sanığı, müebbet hapse mahkum etti.

Yaklaşık üç yıldır süren temyiz davasında Karadzic, Srebrenitsa'daki soykırımın yanı sıra Bosna Savaşı'nda işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan da sorumlu tutuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:43 Kaynak: AA

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