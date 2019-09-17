Karaelmas Teknoloji Takımı Savaşan, İHA Yarışmasında finale kaldı

Havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından otonom araçlara uzanan 19 farklı kategoride düzenlenen Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin teknoloji yarışmalarına Türkiye'nin 81 ilinden ve 122 farklı ülkeden toplamda 17 bin 773 takım başvuru yaptı.



TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Aracı (İHA) yarışması faaliyet alanı gün geçtikçe gelişmekte olan ve daha çok otonomi kazanan İHA'lara savaş jetlerinin yaptığı it dalaşı (dog fight) yapabilme kabiliyeti kazandırmak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün 2019 yılında Ajanslar için belirlediği mesleki eğitim temasında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezi ile bir protokol imzalayarak Savaşan İnsansız Hava Aracı Yarışmasına hazırlık ve katılım organizasyonu ile bu alandaki eksikliklerin giderilmesi için gerekli sorumlulukları üstlendi.



İstanbul'da düzenlenen final yarışmasında Ön Tasarım Raporu (ÖTR), Kritik Tasarım Raporu (KTR) ve Uçuş Kanıt aşamalarını başarı ile tamamlayan Karaelmas Teknoloji Takımı finale kalan ilk 20 takım arasına girmeyi başardı.



Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezi öğretmenlerinden Tolunay Demirci'nin başkanlığında 6 lise öğrencisi ve 3 üniversite öğrencisinden oluşan Karaelmas Teknoloji Takımı tarafından tüm yazılım ve montaj işlemleri gerçekleştirilen Karaelmas İHA, yarışma sürecindeki haberleşme ve uçuş testlerini başarıyla geçerek çok büyük bir başarıya daha imza attı. Uçuş için şart olan "Yeşil Etiket" almaya hak kazanan Karaelmas İHA son 11 finalist arasında yerini aldı.



Türkiye Teknoloji Takımı üyeleri ve yarışma hakemleri ile diğer finalist ekiplerden tam puan alan Karaelmas İHA, organizasyonun son gününde etkinlik alanını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından da büyük ilgi gördü. Mütevazi bütçesine ve ekibin tecrübe eksikliğine rağmen son 11 finalist arasına kalmayı başaran Karaelmas İHA hakkında detaylı bilgi alan Varank, Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezi ve çalışmalara destek olan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı yetkilileri ile emeği geçen tüm ekip üyelerine teşekkür etti. - ZONGULDAK