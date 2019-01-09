Son Dakika Haberleri: Karaelmasspor, Eski Kalecisi Hasancan ile Anlaştı

Karaelmasspor, Eski Kalecisi Hasancan ile Anlaştı

2 saat önce

Zonguldak 1. Amatör Küme Merkez grubunda mücadele veren Karaelmasspor, eski kalecisi Hasancan Uçar'ı kadrosuna kattı.

Karaelmasspor, Eski Kalecisi Hasancan ile Anlaştı, System.String[]
Zonguldak 1. Amatör Küme Merkez grubunda mücadele veren Karaelmasspor, eski kalecisi Hasancan Uçar'ı kadrosuna kattı.

1. Amatör Küme Merkez Grubunda mücadele veren Karaelmasspor, ara transfer döneminde kadrosuna 24 yaşındaki eski kalecisi Hasancan Uçar'ı kattı. Genç kaleci eski takımı ile tekrar anlaşmaya vardığı için mutlu olduğunu dile getirdi. Ayrıca Karaelmasspor Genel Sekreteri Kemal Harmankaya, genç bir ekip olduklarını ve gençlerle daha güzel bir ekip kurmak istediklerini; Hasancan'ın transferi ile takımın güç kazandığını dile getirdi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:22 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Denizlisporlu Recep Niyaz: Fenerbahçe'de Her Genç Oyuncunun Yaşadığı Hazin Sonu Ben de Yaşadım Süper Markette Tuvaletini Yapan Kadın, Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Japonya'da Karşılaşan İki Türkün Videosu Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü Son Dakika! Galatasaray, Hem Marcos'un Hem Emre Taşdemir'in Transferi Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 16:36:09. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaelmasspor, Eski Kalecisi Hasancan ile Anlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]