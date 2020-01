Karaer mahallesi sakinleri okul istedi - Son Dakika

Gümüşhane'de kent merkezindeki vatandaşların dertlerini ve taleplerini dinlemek üzere Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirilen mahalle toplantılarının yedincisi Karaer Mahallesi'nde gerçekleştirildi.



15 Temmuz Zafer Meydanındaki bir çay ocağında düzenlenen programa Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Vali Yardımcısı Mustafa Anteplioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Gündüz, kurum müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.



Toplantı başlangıcında konuşan ve kendisi de Karaer Mahallesi sakini olan Vali Taşbilek, "Her hafta fırsat buldukça bir mahallemizde idrak etmeye çalıştığımız toplantılarımızda bugün Karaer mahallemize misafir olarak ve aynı zamanda sakini olarak gerçekleştiriyoruz. Mahallelerimizi ziyaret ettiğimizde mahalle sakinlerimizi ev sahibi olarak kabul ediyoruz, hem sizinle tanışmak hem de bize iletilmesi gereken sorunları birinci ağızdan dinleyerek çözüm üretmeye çalışmaktır. Normalde Valilik makamında saat 10 ile 11 arasında vatandaşlarımızla her gün buluşuyoruz. Bunun haricinde sosyal hizmetler kanalıyla her eve girmeye çalışıyoruz. Bu da bizim bizzat gelerek direk vatandaştan alıp arkadaşlarımızla paylaşabileceğimiz bir sistem olsun istiyoruz. Herkesin derdine ne derece çözüm üretebilirizi ve çözemediklerimizi de alıp ilgili kurumlara iletebilmek istiyoruz" dedi.



Mahalle muhtarı Mehmet Kurtman ise Gümüşhane'nin Karaer mahallesini İstanbul'un Şişli ilçesine benzeterek, "Gümüşhane'nin kalbi bu mahallede atıyor. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan birisi ilkokulumuzun olmaması. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Ayrıca kütüphane altındaki kayalık alandan kopmalar meydana geliyor, Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde trafik sorunlarımız var" dedi.



Mahalle muhtarları olarak görev yapamadıklarını, 5490 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinin ardından mahallelere gelip gidenleri artık tanımadıklarını ifade eden Kurtman, "Bununla ilgili tebligatlarda büyük sıkıntı çekiyoruz. Muhtarlar artık kimseyi tanımıyor. Mahallesinde kim yaşıyor, kim yaşamıyor bilmiyor. Bununla ilgili girişimlerde bulunduk ama sonuç alamadık" diye konuştu.



Muhtar Kurtman'ın okul talebine karşın toplantıda hazır bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan'ın cevaplarının ardından söz alan Vali Taşbilek, bu konuyu çalıştıklarını ve bu eğitim öğretim yılında il merkezindeki okullarla ilgili yeni bir planlama yapacaklarını söyledi.



Toplantıda söz alan vatandaşlar başlıca Atatürk Caddesinin yayalaştırılmasını isterken, şehir merkezindeki baz istasyonlarının çok fazla olmasından şikayetçi oldu, kütüphane yanından geçen derenin ıslah edilmesini istedi.



Vatandaşlarla yaşadıkları mahallelerde bir araya gelerek, taleplerini, şikayetlerini ve dertlerini dinlemek, yaşadıkları sorunları, ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıda vatandaşları dinleyen Vali Taşbilek, toplantıda hazır bulunan kurum müdürlerine talimat vererek, iletilen şikayet ve taleplerin çözüme kavuşturulmasını istedi.



Toplantıda vatandaşlar dile getirilen tüm istek ve şikayetler Valilik görevlileri tarafından not alınarak ilgili kurumlara resmi yazı aracılığıyla iletilip sonucuna yönelik takibi de gerçekleştirilecek. - GÜMÜŞHANE