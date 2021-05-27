Karafil: "Bütün darbe ve darbe girişimlerini reddediyoruz" - Son Dakika

Karafil: "Bütün darbe ve darbe girişimlerini reddediyoruz"

27.05.2021 10:34
Karafil:

İŞ ve Hizmet-İş Manisa Şube Başkanı Turan Karafil, Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen ve demokrasi travmalarının başlangıcı olan 27 Mayıs darbesini bir kez daha kınadıklarını belirterek tüm darbe ve darbe girişimlerini reddettiklerini söyledi.

HAK-İŞ ve Hizmet-İş Manisa Şube Başkanı Turan Karafil, Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen ve demokrasi travmalarının başlangıcı olan 27 Mayıs darbesini bir kez daha kınadıklarını belirterek tüm darbe ve darbe girişimlerini reddettiklerini söyledi.

HAK-İŞ ve Hizmet-İş Manisa Şube Başkanı Turan Karafil, 27 Mayıs askeri darbesinin 61'inci yıldönümü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Karafil, "27 Mayıs 1960 yılında millet iradesine yapılan askeri darbenin üzerinden 61 yıl geçti. 27 Mayıs 1960'ta Türkiye demokrasisine darbe vurulmuş, 27 Mayıs tarihi demokrasimizde yaşanan travmaların başlangıcı olmuştur. Milli Birlik Komitesi tarafından düzenlenen darbe ile ülkemizin baskı rejimine gittiği gerekçe gösterilerek demokrasimiz askıya alınmış, ülkemizin uluslararası alandaki itibarı büyük ölçüde zarar görmüştür. Darbenin hemen ardından, Türkiye demokrasisinin gelişmesi için önemli başarılara imza atmış olan Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilmesi tarihimizde derin bir yara açmış ve demokrasimize kara bir leke olarak kazınmıştır. Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz darbecilerin hedefi olmuş, gazi meclisimiz silah zoruyla kapatılmış, Meclisimizden güvenoyu alan hükümet yok edilmiştir. Bütün aksaklıklara rağmen hala işler durumda olan demokrasimiz ağır bir yara almış, darbecilerin ellerine kan bulaşmıştır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak utanç verici bu darbenin sonuçlarını millet olarak çok ağır bir şekilde ödedik." dedi.

"Darbenin faturalarını en ağır ödeyen emekçiler olmuştur"

Türkiye'de 27 Mayıs'ın ardından, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan ve 15 Temmuz başta olmak üzere gerçekleşmiş ya da gerçekleşmemiş birçok darbe yaşandığına dikkat çeken Karafil, "Halkımız, artık darbe istemediğini 15 Temmuz gecesi ellerinde Türk bayraklarıyla sokaklara dökülerek, namluların ve silahların karşısında durarak net bir şekilde göstermiştir. Demokrasi tarihi boyunca darbe dönemlerinin faturasını en ağır şekilde ödeyen her zaman emekçilerimiz olmuştur. Emeğinden başka hiçbir sermayesi olmayan işçilerimiz, çalışanlarımız antidemokratik müdahaleler sonucunda ekonomik ve sosyal açıdan hak ve iş kayıplarına uğramış, kendileri ve aileleri mağdur olmuşlardır." diye konuştu.

"Bütün darbe ve darbe girişimlerini reddediyoruz"

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, kuruldukları tarihten bu yana darbe, muhtıra ve başka kılıflara bürünmüş bütün antidemokratik müdahalelerin, girişimlerin ve oluşumların karşısında olduklarının altını çizen Karafil şunları söyledi: "Yerli ve milli duruşumuzdan hiçbir zaman taviz vermeden demokrasimize yönelik bütün antidemokratik müdahalelere karşı demokrasiden, milli iradeden, halktan ve özgürlükten yana tavır aldık. Demokrasiden yana olan tavrımızdan dolayı kurulduğumuz tarihten günümüze gelinceye kadar ağır bedeller de ödedik. HAK-İŞ olarak, 27 Mayıs askeri darbesini bir kez daha kınıyor, bütün darbe ve darbe girişimlerini reddediyoruz. Ülkemiz üzerine oynanan siyasi oyunları, kaos oluşturma çabalarını, demokrasi dışı yöntemleri ve bütün darbe girişimlerini reddediyoruz. Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü hedef alan, darbe ya da başka adlar altındaki her türlü saldırıyı nefretle kınıyoruz. Herkesin barış ve istikrar içerisinde, huzur ve güven ortamında, birlik ve dayanışma içerisinde yaşadığı bir Türkiye istiyoruz. 27 Mayıs darbesi sonucunda şehit edilen Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyor, 27 Mayıs kanlı darbesini nefret ve utançla kınıyoruz." - MANİSA

Karafil: Bütün darbe ve darbe girişimlerini reddediyoruz

Manisa, Mayıs, Darbe, Türk, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Karafil: 'Bütün darbe ve darbe girişimlerini reddediyoruz' - Son Dakika


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