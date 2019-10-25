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Son Dakika Güncel Karagöl sonbaharda cezbediyor

Karagöl sonbaharda cezbediyor

59 dakika önce

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Karagöl, doğası ve sonbaharda büründüğü renk çeşitliliğiyle görenleri etkiliyor.

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Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Karagöl, doğası ve sonbaharda büründüğü renk çeşitliliğiyle görenleri etkiliyor.

Doğal güzellikleriyle ünlü Çubuk ve Kızılcahamam ilçelerinin arasında yer alan, bin 630 rakımlı Kavak ve Yıldırım Dağlarının eteğindeki krater gölü Karagöl, sonbaharda ayrı bir güzelliğe büründü.

Ankara'ya 70, ilçe merkezine ise 28 kilometre mesafede bulunan Karagöl, her mevsim piknik, fotoğrafçılık ve dağ yürüyüşü gibi etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Karagöl, ziyaretçilerine seyrine doyulmayan manzaralar sunuyor.

- Fotoğraf tutkunları akın etti

Güzel havayı fırsat bilen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları Karagöl'e ilgi gösteriyor. Vatandaşlar, cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle Karagöl'de oluşan "doğal stüdyo" ortamında bol bol fotoğraf çekiyor.

Bölgenin ziyaretçilerinden Yunus Emre Sarıgül, Karagöl'deki renk cümbüşünü kaçırmamak için bölgeye geldiklerini söyledi.

Bölgede çok güzel bir manzara ve doğal güzellik olduğunu aktaran Sarıgül, yeşilin ve sarının her tonunu en güzel şekilde yakaladıkları için bölgeyi tercih ettiklerini dile getirdi.

Nazan Sarıgül de fotoğraf albümü için Karagöl'ün renk cümbüşünü beklediklerini ifade etti.

Düğün fotoğrafçısı Özkan Akkoç, damadın ısrarı üzerine geldiği bölgeyi çok beğendiğini kaydetti.

Piknikçilerden Hüsnü Büyükçolak da, sonbaharın renkleri eşliğinde piknik yapmak için Karagöl'e geldiklerini bildirdi.

Nursel Büyükçolak ise her yıl sonbaharda geldikleri Karagöl'de, yaprakların dökülüşünü izlemenin kendilerini keyif verdiğini söyledi.

Karagöl, Ankara, Çubuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:40 Kaynak: AA
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