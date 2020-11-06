Karagöl Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği - Son Dakika

Karagöl Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği

06.11.2020 09:41
Karagöl Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği, System.String[]

ARTVİN'in Borçka ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharın gelişiyle birlikte oluşan renk cümbüşüyle ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

ARTVİN'in Borçka ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharın gelişiyle birlikte oluşan renk cümbüşüyle ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

İlçe merkezine 27 kilometre uzaklıkta, çam ağaçları arasında yer alan doğal güzelliyle Karagöl Tabiat Parkı, görenlerin beğenisini topluyor. Doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin son yıllarda sıkça ziyaret ettiği Karagöl, sonbaharla renk değiştiren bitki örtüsü, çevresindeki ağaçların yapraklarının sararması ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili'ye giden yol üzerinde bulunan ve 368 hektarlık alana sahip Borçka Karagöl Tabiat Parkı, çevresindeki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ziyaretçiler yürüyüş ve piknik yapıyor, teknelerle gölün keyfini sürüyor.


Karagöl Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği
Karagöl Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği
Karagöl Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği
Karagöl Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği
Karagöl Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği
Karagöl Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği
Karagöl Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği

Karagöl, Borçka, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karagöl Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği - Son Dakika


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